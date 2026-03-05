Иво Димчев: Още в детската градина знаех, че съм гей

Артистът Иво Димчев разкри, че още от детската градина е разбрал за различната си сексуална ориентация. Димчев прави фурор в шоуто "Като две капки вода", където се превърна в любимец на зрителите.
"Още в детската градина знаех, че съм хомосексуален", споделя Димчев пред "Капките Podcast".
На 18 години споделя на майка си, но реакцията ѝ го кара да остави личния си живот далеч от разговорите с родителите си. Открито заявява и че е ХИВ-позитивен - факт, който в България продължава да предизвиква предразсъдъци. Признава, че като тийнейджър е тормозен заради сексуалната си ориентация.
"Нямам деца, а това е нещо, което винаги съм искал да имам. Бях на ръба да се разклатя емоционално. Откакто съм в „Капките" вече усещам, че не съм сам", казва Димчев.
Той признава, че са били близки с Азис, но отношенията има са се развалили.