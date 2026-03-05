ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иво Димчев: Още в детската градина знаех, че съм гей

Иво Димчев КАДЪР: Фейсбук/Ivo Dimchev- Music

Артистът Иво Димчев разкри, че още от детската градина е разбрал за различната си сексуална ориентация. Димчев прави фурор в шоуто "Като две капки вода", където се превърна в любимец на зрителите.

"Още в детската градина знаех, че съм хомосексуален", споделя Димчев пред "Капките Podcast".

На 18 години споделя на майка си, но реакцията ѝ го кара да остави личния си живот далеч от разговорите с родителите си. Открито заявява и че е ХИВ-позитивен - факт, който в България продължава да предизвиква предразсъдъци. Признава, че като тийнейджър е тормозен заради сексуалната си ориентация. 

"Нямам деца, а това е нещо, което винаги съм искал да имам. Бях на ръба да се разклатя емоционално. Откакто съм в „Капките" вече усещам, че не съм сам", казва Димчев.

Той признава, че са били близки с Азис, но отношенията има са се развалили.

