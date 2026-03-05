За пръв път в България, от 19 до 22 март, ще се проведе Pulse SAUNA Fest – специално събитие, посветено на сауна културата и уелнес ритуалите. Фестивалът ще се състои в Pulse Therme Bansko и Pulse Therme Banya, с участието на холандски сауна мастъри, прочути със своята техника и артистичност – Happy Aufguss, както и още изявени и опитни професионалисти, които ще водят специализирани практики.

Pulse SAUNA Fest за първи път в България

Фестивалът превръща сауна културата в пълноценно сетивно преживяване, което събужда тялото и оставя трайно усещане за хармония. Майсторите на Happy Aufguss от Холандия ще бъдат артистите, а сцената – изключителните СПА пространства на Grand Hotel Therme и Grand Hotel Bansko. Със специални инфузии, авторски ритуали и впечатляваща техника, мастърите ще превърнат всеки СПА ритуал в завладяващо сетивно преживяване. Снимка: Happy Aufguss

Програмата ще бъде изключително богата и внимателно подбрана. Гостите ще имат възможност да се включат в солен ритуал с ексфолиране и последваща парна баня, да се впуснат във флоатинг зони с хамаци над водата и да се потопят в звукова терапия, която има за цел да успокои ума и която създава усещане за лекота, свежест и вътрешна хармония. Снимка: Happy Aufguss

Топлата вода, съчетана с усещането за безтегловност, помага за освобождаване на физическото напрежение, успокоява нервната система и създава дълбоко чувство на мир и релаксация. Това е безопасно и достъпно преживяване, подходящо за всички гости, които желаят да се насладят на момент на безгрижна почивка.

Звуковата терапия ще бъде водена в спокойна и хармонична атмосфера, в която гостите могат напълно да се отпуснат и да се откъснат от динамиката на ежедневието. По време на преживяването участниците се потапят в медитативна звукова среда – просто лежат, отпускат се и позволяват на вибрациите и звуците да ги водят към състояние на дълбок релакс.

Ритуалът със сол (Salt ritual) се провежда в парна баня като гостите нанасят натурални солени скрабове върху кожата си. Топлината на парата отваря порите, позволявайки на солта нежно да ексфолира, почисти и освежи тялото. Ритуалът помага за премахване на мъртвите клетки, стимулира кръвообращението и оставя кожата мека и жизнена.

Най-добрите хотели в Европа за незабравимо фестивално преживяване

Grand Hotel Therme е заобиколен от величествените планини Рила, Пирин и Родопите и се намира само на 7 км от ски пистите на Банско. Всеки гост ще открие уникален минерален СПА рай с множество басейни и термални съоръжения – най-големият минерален СПА център в България – Pulse Therme Banya с над 6 термални зони, включително Ледената стая, Mедената стая и Био сауна, както и над 5 водни басейна, сред които са и Infinity Pool, Experience Pool и Star Heaven Pool с топла минерална вода и звездно осветление.

Един от най-добрите СПА хотели в България - Grand Hotel Bansko предлага изискано съчетание на съвременен комфорт и хармония с изцяло новия СПА център Pulse Therme Bansko. С над 10 модерни зони, сред които Японският басейн, акватоничният AquaPulse и басейни със стъклени стени, както и разнообразие от сауни, парни бани - всяка зона с уникална атмосфера и усещане.

Pulse Sauna Fest ще предложи на любителите на уелнеса и релаксацията възможност да се запознаят с международни практики, да преживеят уникална атмосфера и да открият ново измерение на сауна изживяването.

Фестивалът е безплатен за гостите на веригата хотели Grand Hotel Bansko и Grand Hotel Therme, както и е достъпен за всички посетители на Pulse Therme заплатили дневен достъп, без да се променя цената му.

Можете да резервирате своя дневен достъп на: https://pulsetherme.bg/book-now/