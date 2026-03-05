Хванаха Бритни Спиърс да шофира пияна в Калифорния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Певицата Бритни Спиърс бе арестувана за шофиране в нетрезво състояние в Калифорния.

Daily Mail научи, че 44-годишната поп звезда е била задържана в 21:30 ч. в сряда вечерта в окръг Вентура.

Бритни, която наскоро беше видяна да нарушава закона зад волана, е била освободена а към четвъртък сутринта.

Обвинение за шофиране в нетрезво състояние в Калифорния може да доведе до много тежки последици.

Когато човек получи DUI в Калифорния, шофьорската му книжка автоматично се отнема.

Прези миналия месец Спиърс беше забелязана зад волана на своя Mercedes SUV, нарушавайки закона в Лос Анджелис с мобилния си телефон, притиснат до лицето ѝ

Съществува и потенциална присъда в затвора, солидна глоба от над 1000 долара и задължителни образователни програми за DUI.

Това нарушение обикновено включва три до пет години пробация, 6-месечно отнемане на шофьорската книжка и около шест месеца училище.

Това не е изолиран инцидент за Спиърс, която през последните месеци беше заснета да се отклонява в грешната лента на магистрала след вечерно излизане. По това време източници се опасяваха, че тя „се лута" на фона на публикуването на мемоарите на бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

През последните години Бритни страда от различни психически проблеми.