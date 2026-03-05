Христо Мутафчиев награди БНР за приноса му към театъра

Председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев връчи специална награда за генералния директор на Българското национално радио Милен Митев и неговия екип на откриването на Софийския театрален салон. Събитието бе посветено на 90-годишнината от рождението на Асен Кисимов.

„Щастлив съм, че откриваме събитието с този голям български актьор Асен Кисимов – Бате Асен. Всички ние оставаме деца благодарение на неговите песни", каза Христо Мутафчиев.

В Студио 1 на БНР във вторник прозвучаха автентични записи от Златния фонд на националното радио, допълнени от изпълнения на живо. Участие в театрално-музикалния спектакъл „Гласът на моето детство – Асен Кисимов на 90" взеха Анета Сотирова, Людмила Сланева, Вяра Табакова, Паола Маравиля, група „Живи и здрави", музиканти от съставите на БНР.

Събитието, което се излъчваше на живо в програма „Христо Ботев", преведе публиката през творческия път на Асен Кисимов - от първите му изяви в радиото през 1948 г. до значимите му роли в театъра и киното. Участниците припомниха емблематични песни, изпълнявани от Асен Кисимов, сред които „Тече, всичко тече", „Къде са ми детските книжки", „Зайченцето бяло" и др.

„Асен е топлина, човечност и приятелство. Защото с него можеше да мълчиш. А истината е, когато имаш да си говориш нещо с някого, но си казвате нещо само с поглед", припомни си за него Анета Сотирова.

Като жест на признателност към работата по опазването и съхранението на българските театрални гласове в Златния фонд на радиото Христо Мутафчиев връчи плакет на генералния директор на БНР Милен Митев. Отличието е и знак на признателност към създаването и съхранението рубриката „Радиотеатър", който продължава да съществува и днес.

Откриването на тазгодишното издание на Софийския театрален салон дава началото на поредица от театрални събития, която ще завърши тържествено с връчването на наградите "Икар" на 27 март - в Световния ден на театъра.