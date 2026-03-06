Подкаст: Торино, който с разговори пази младите от дрога и хазарт: Трябва да даваш пример

За поредна година Тодор Димитров – Торино от дуета “Торино и Пашата”, е специален посланик на кампанията “Не сте сами”. Инициативата е на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция “Митници”, а целта ѝ е да информира младите за рисковете от хазартната и наркотичната зависимост.

“Обикаляме различни градове, организираме срещи и концерти, на които говорим с младите хора и обсъждаме открито какви могат да бъдат последствията от зависимостите”, разказва Торино в подкаста “24 часа от живота”. Певецът е убеден, че популярните личности имат отговорност да застават зад подобни инициативи и да дават положителен пример: “Приемам тази кауза за изключително важна. Хората, които имат влияние сред младите, трябва да дават гласност на такива кампании, за да помогнат на следващото поколение да избере правилния път”.

Торино вярва, че всичко, което е постигнал, е резултат от собствените му усилия, подкрепата на близките му и силата, която всеки нарича по различен начин – Бог, светлина или любов.

Музиката присъства в живота му още от детството. Дядо му е бил музикант и е свирил на гайда и кавал. На 7 г. започва да учи акордеон, по-късно продължава и с пиано. Завършва музикалното училище в Русе, а след като идва в София, музикалната му кариера започва да се развива по-сериозно.

Още от разговора с Тодор Димитров – Торино слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички подкаст платформи. Ще го откриете като 24 часа podcast.