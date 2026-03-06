ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Проф. Георги Вълчев с кауза да издигне авторитета на Алма матер

Проф. Георги Вълчев Снимка: Йордан Симeонов

Студентите познават проф. Георги Вълчев като културолог, но и като един от сериозните изследователи на културата на Българското възраждане. Именно заради историческия си опит ректорът на Софийския университет е приел за своя кауза издигането на авторитета на Алма матер и повишаването на качеството на образованието там. Професорът, който днес празнува рожден ден, си е поставил за цел и да върне достолепието на красивата сграда на Ректората и затова много му се иска тази година да започне ремонтът в нея.

Чисто човешки си пожелава здраве и сили. А празника ще сподели със семейството си.

“24 часа” му желае много здраве и успехи!

