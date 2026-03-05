Шведският оркестър “Леле Леле” с два концерта у нас

Оркестърът от Стокхолм “Леле Леле” идва за два концерта в България. Събитията са част от първото издание на “Балкански джем сешън”. Шведите ще свирят първо в Бургас на 17 март, когато ще се качат на сцената на Драматичен театър “Адриана Будевска”. На 19 март ще забавляват публиката в София. Членовете на оркестъра са шведи, но негов създател е българинът Михаил Динчев, който е музикант, изпълнител и педагог и от години живее в Стокхолм. Самият той също се включва във формацията като певец и перкусионист. Оркестърът е правил концерти в цяла Европа и кани като гости музиканти от Балканите и Близкия изток.