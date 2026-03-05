ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По навик "Лудогорец" би "Левски" и се върна в битк...

Попфолк певицата Мария: Заради войната дъщеря ми няма да учи в Дубай

7084
Марая (вдясно) е амбициозна, а гордата майка я подкрепя във всяко начинание

Марая ще подава документи и ще държи изпити за университети в Европа

Попфолк певицата Мария потвърди, че плановете й дъщеря Марая да продължи образованието си в Дубай вече не са актуални и няма да бъдат осъществени заради сериозната ситуация със сигурността в Обединените арабски емирства.

"Плановете ни се промениха напълно - Дубай е отпаднал като тема и Марая няма да учи там със сигурност. Бяхме убедени, но след тази ситуация е напълно невъзможно да я изпратим там", заяви пред "България Днес" чаровната изпълнителка.

Преди два месеца Мария и Марая бяха решени, че учене в Дубай или Абу Даби е едно от най-добрите решения за бъдещето на момичето - градове, които доскоро се възприемаха като световен образователен център със стабилност и сигурност. Последните дни обаче донесоха нестихващи военни действия, ракетни и дронови атаки, които уцелиха райони в ОАЕ и повишиха тревогата както сред местни, така и сред чужденци, планиращи бъдеще там.

Това е причината Мария и семейството й да променят курса. Хубавицата подчерта, че здравето и сигурността на едно дете са над всичко, дори над дългогодишната мечта за образование в престижна университетска среда. Вместо Дубай Мария разкри, че семейството се е насочило към университети в Европа:

"Сега Марая ще кандидатства на няколко места - Мадрид, Монако, Милано и Париж".

По думите й предстоят изпити, документи и различни начини на прием - някои директни, други онлайн - в зависимост от университетите и държавите.

Мария подчерта, че Марая не е разочарована от промяната, а по-скоро е реалистична и разбира обстоятелствата: "Разочарование при нея няма, по-скоро е разтревожена. Докато ситуацията не се успокои, трябва да си страхотен рискувач, за да изпратиш детето си някъде там".

Стъпката не е само академична - това е послание за мир и спокойствие пред лицето на глобална несигурност. Мария разказва за тежестта на това решение и истинската тревога, която носи като майка: "Това ми е първата такава крачка няма нищо по-сериозно от благото детето ми, което завършва тази година. През всичко друго минавам като товарен влак, но решенията, свързани с Марая, са тежки и най-важни".

