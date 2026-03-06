Кристина Апългейт гладувала, докато снимала „Женени с деца“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кристина Апългейт се е измъчвала с гладуване в продължение на години, докато е участвала в сериала „Женени с деца", пише "Пейдж Сикс".

Актрисата, която изигра ролята на непокорната тийнейджърка Кели Бънди в пикантния ситком от 1987 до 1997 г., описва борбата си с хранителното разстройство в новата си автобиография „Ти с тъжните очи".

„Ако планирах да изям нещо голямо, щях да изям може би половината, или една четвъртина", пише тя. „Това щеше да бъде храната ми за целия ден."

„Понякога се наказвах и изобщо не ядях. Носех размер XS, а стилистите в „Женени с деца" често трябваше да ми стесняват дрехите", продължава тя.

„Тогава се шегувах, че ако тазовите ми кости не бяха първото нещо, което влизаше в стаята, значи бях с наднормено тегло."

„Имах представа за конкретните дрехи, които исках да нося, и за да нося тези дрехи трябваше да се впусна още по-дълбоко в хранителното си разстройство", обяснява тя в мемоарите си.

За съжаление, звездата от „Лоши майки" признава, че „никога не е била доволна" от тялото си и е започнала да носи „по-тесни" и „по-къси" дрехи, често бикини, което предизвиква реакция от публиката в студиото.

„Сега гледам всичко това и се срамувам. Шоуто наистина беше грубо и неприлично и днес нямаше никакъв шанс да бъде произведено."

В цялата книга Апългейт споделя и някои от записите в дневника си от този период от живота си.

„Отслабвам, но не го виждам. Ставам обсебена от това", пише тя като тийнейджърка. „Не повръщам храната си или нещо подобно. Но се страхувам да ям и не трябва да ям, просто не искам да си върна килограмите... Искам да променя напълно външния си вид. Мразя да се гледам вече."