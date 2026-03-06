Сара Фъргюсън остана бездомна покрай случая "Епстийн"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сара Фъргюсън на практика е останала без постоянен дом и в момента нощува при приятели, твърди източник пред Page Six.

Бившата съпруга на принц Андрю е била принудена да се раздели с дома си във Великобритания след последните разкрития за близките й отношения с осъдения финансист Джефри Епстийн.

Източници твърдят, че след като тя и бившият ѝ съпруг Андрю Маунтбатън-Уиндзор са били принудени да напуснат кралския си дом, тя е отседнала при приятели, сред които и Присила Пресли. Въпреки че се развеждат през 1996 г., бившият херцог и херцогиня на Йорк живееха заедно в имението "Роял Лодж" в Уиндзор, докато той не беше изгонен от брат си Крал Чарлз III след ареста му заради връзката му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Фърги (както често я наричат) преди беше редовен посетител на Ню Йорк и често отсядаше в домовете на приятели.

Но според източници бившите ѝ благодетели сега я смятат за твърде „токсична" след последното изтичане на имейли, свързани с Епстийн, за да ѝ предложат дори място за спане.

„Всички ѝ казват, че сега не е подходящ момент", казва източникът.

„Много хора всъщност я харесват, но да бъдеш свързан с някого, който е свързан с Епстийн, просто не е разумно в момента."

Междувременно дъщеря ѝ принцеса Юджини живее в града. Но както майката, така и дъщерята смятат, че присъствието на Фъргюсън близо до дома ѝ може да навреди на семейството.

„Сега, когато Андрю загуби кралската си титла, момичетата - Юджини и по-голямата ѝ сестра принцеса Беатрис, са единствените членове на семейството, които реално остават кралски особи", казва източник. „По-важно от всякога е те да бъдат държани възможно най-далеч от скандала."