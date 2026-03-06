Забелязаха Травис Келси с внучката на Тръмп, след като дядо й обяви, че мрази Тейлър Суифт

Травис Келси беше забелязан да разговаря с Кай Тръмп, внучката на президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на голф събитие във вторник в "Палм Бийч Гардънс".

Келси присъства на мача по голф заедно с брат си, бившия играч от Джейсън Келси. Двамата първо седяха на трибуните, но по-късно слязоха и на игрището, за да разговарят със звездата на голфа Тайгър Уудс, пише Entrtament Weekly.

Моментът с 18-годишната Тръмп привлече внимание, защото президентът открито е критикувал годеницата на Келси Тейлър Суифт. Двамата обявиха годежа си през август. Певицата подкрепи опонента на Тръмп, Камала Харис, в президентската кампания през 2024 г.

Политикът не прие добре решението на Суифт да подкрепи Харис и дори написа в социалните мрежи: „МРАЗЯ ТЕЙЛЪР СУИФТ".

През май Тръмп, на 79 години, заяви, че външният вид на 36-годишната Суифт се е „влошил", след като е изразил омразата си.

„Някой забеляза ли, че откакто казах 'МРАЗЯ ТЕЙЛЪР СУИФТ', тя вече не е 'ГОРЕЩА'?", написа в Truth Social.

Въпреки това Келси заяви, че за него е чест Тръмп да присъства на мача на отбора му срещу Philadelphia Eagles на Суперкупата.

„Голяма чест е, независимо кой е президент", каза Келси. „Развълнуван съм, защото това е най-големият мач в живота ми. А президентът да бъде там. Това е най-добрата страна в света, така че ще бъде доста готино."