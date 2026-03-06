„Голо тяло" на Людмил Александров – изложба за женската фигура в навечерието на 8 март

"Голо тяло" - така художникът Людмил Александров нарича изложбата си живопис, посветена на женската фигура и нейната пластика. В навечерието на Деня на жената 8 март тя вече е подредена в Клуба на фоторепортера в София и може да бъде разгледана до 15 март.

Платната, изпълнени в акрил върху платно, показват характерния почерк на автора – свободна форма, наситен и на места суров цвят, съчетани с неочаквана лекота на композицията. Женското тяло в тези картини не е декоративен мотив, а повод за изследване на ритъм, обем и движение. Една от картините на Людмил Александров в изложбата СНИМКА: АРХИВ НА КЛУБА НА ФОТОРЕПОРТЕРА

Изложбата бе открита от художника и актьор Страцимир Савов, който припомни общите им години в художествената школа в Троян и проследи професионалния път на Александров – от обучението му по моден дизайн и история на изкуството в Киев до утвърждаването му като живописец.

„В живописта му ясно присъства разбирането за обем, маса и плоскост. Той работи със силен, суров цвят, но така го съчетава, че създава ефирност и свобода на формата", каза Савов.

На откриването присъстваха художници, критици, скулптори и карикатуристи – професионална общност, която разпозна в изложбата последователното развитие на автора.