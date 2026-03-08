Звезди от шоубизнеса в Турция “изгоряха” след зрелищни арести за наркотици

Зрелищни и мащабни операции срещу употребата на наркотици удариха тежко шоу бизнеса в съседна Турция. Обичани актьори и певци, журналисти и известни личности бяха изведени посред нощ от домовете си или от нощни клубове в Истанбул и бяха принудени да дадат проби за дрога. Без съмнение това нанесе сериозни щети върху имиджа на култови изпълнители, веднага последваха анулирани договори, снимките на някои сериали бяха спрени, защото актьори в главните роли бяха отстранени след положителни тестове за наркотици.

В утрото на 8 октомври м.г. бе първата и невиждана дотогава полицейска операция във връзка с употребата на наркотици срещу известни имена в развлекателната индустрия и обществото, изпълнители и мениджъри, станали популярни и зад граница.

19 култови личности - цветът на развлекателната индустрия, образно казано, на разсъмване под стража от домовете им бяха отведени за разпит в Дирекцията по сигурността в Истанбул в рамките на разследване срещу употребата и пласирането на наркотици, провеждано от Главната републиканска прокуратура. Сред тях бяха певицата Хадисе Ачъкгьоз, която през 2009 г. зае 4-о място на “Евровизия” с песента “Дюм тек тек”, популярните и обичани от феновете на турските сериали Демет Евгар, Йозге Йозпиринчджи, Берак Тюзюнатач и други.

Хадисе Ачъкгьоз през 2009 г. се класира на 4-о място на “Евровизия” с песента “Дюм тек тек”.

Операцията бе зрелищна, като на кино -

въоръжени полицаи,

нахлуване в ранен час

в жилището,

отвеждане под стража

И всичко това се случваше пред десетките камери на медиите, което предизвика публично разкриване на личностите.

Всички задържани трябваше да дават писмени показания пред разследващите, както и задължително проби от кръв и коса, за да им направят тест за употреба на наркотици в Института по съдебна медицина.

Демет Евгар разказва историята на Бахар в сериала “Преродена”. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Месец по-късно беше издадено решение за прекратяване на наказателното преследване срещу Хадисе Ачъкгьоз, Мерт Язъджъоглу, Демет Евгар (главната героиня Бахар от сериала “Преродена”), Йозге Йозпиринчджи (позната в България от “Момичето с червения шал”, “Една жена”), Мерич Арал, Джерен Морай и Дуйгу Йозаслан, чиито проби са били отрицателни. Продължава наказателното преследване срещу тези, чиито тестове са положителни, наложена им е забрана да напускат Турция.

Последваха нови операции срещу трафика и употребата на наркотици. Една от най-нашумелите бе в началото на тази година. В среднощна операция бяха претърсени девет нощни клуба и хотел “Бебек” на брега на Босфора, който се посещава от много известни личности и който според полицейски източници е бил обект на полицейска операция и по-рано.

Задържан бе

звездата на

турските сериали

Джан Яман, който

живее в Италия,

където нашумя с ролята на Сандокан. По време на операцията се е намирал в бара на хотела. Освен Джан Яман бяха задържани актрисата Селена Гьоргюзел, чийто тест за наркотици впоследствие се оказа положителен, както и собственикът на заведението Музафер Йълдъръм, който бе изпратен в предварителен арест в очакване на съдебен процес по обвинение за разпространие на наркотици, хазартни игри (които са забранени в Турция), пране на пари и порнография, както и още 24 известни личности.

Турските медии вдигнаха доста шум около Джан Яман, поставяйки го в позиция, че едва ли не е признат за виновен в употреба на наркотици. Писаха, че полицаите намерили наркотик у него (въпреки че бе освободен веднага след като е дал показания, без да се налага да дава проба за наркотици).

Йозге Йозпиринчджи участва в много хитови сериали като “Доктор чудо” и “Една жена”.

Самият актьор побърза да замине за Рим, отказвайки изявления пред турските медии.

“Скъпи италиански медии, турските медии винаги са били злонамерено настроени към мен, но това не е ново. Моля ви, не правете същата грешка и не копирайте новините, идващи откъм Босфора. Наистина ли мислите, че по време, когато полицията провежда мащабни разследвания и арестува известни личности, аз обикалям клубове, държейки наркотици в себе си?! Ако всичко това беше поне малко вярно, нямаше да бъда освободен толкова бързо и да се върна в Италия още на следващия ден. Обичам ви”, написа в личния си профил в инстаграм Яман, придружавайки го със снимка от Рим.

Дълъг е списъкът на актьори, журналисти, изпълнители, певци, музиканти, инфлуенсъри, продуценти и бизнесмени, които бяха задържани в осъществените досега няколко поредни операции. Едни, чиито тестове за наркотици се оказаха негативни, бяха освободени, а срещу други - с положителни тестове, разследването продължава и ще бъдат предадени на съда.

Операциите предизвикаха дебат в обществото за това доколко са правомерни арестите от гледна точка на спазването на човешките права. Според юристи лицата е можело да бъдат призовани да дадат показания, вместо да бъдат отвеждани под стража. “Публичното разкриване и обвиненията, някои от които се оказаха несъстоятелни, нанесоха удар върху имиджа на популярни личности”, казва юристката Емине Мюслюм.

Бирсен Берак Тюзюнатач е турска актриса, сценарист и продуцент.

А по думите на колумниста Онур Хамзаоглу от сайта “Бианет” операциите срещу известни и видни личности са проведени, без да се установява каквато и да е връзка с причините или организациите, стоящи зад тях, базират се директно на твърдения за употреба на наркотици, хазарт, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и др.

Тези операции, които понякога включват и близки до правителството лица (имат се предвид арестите на журналистите Мехмет Акиф Ерсой и Вейси Акън от проправителствени медии), целят да създадат чувство на страх и вяра в обществото, че “никой не е недосегаем” или че се отнася до “изчистване” на гнилите ябълки.

Актьори и изпълнители, чиито проби за наркотици са положителни, бяха отстранени и останаха без работа веднага след като продукциите бяха уведомени за това.

Драстичен пример в това отношение е актьорът

Догукан Гюнгьор, който

нашумя с главната роля

на Фатих в популярния

сериал “Шербет

от боровинки”

В проби от косата и кръвта на Догукан Гюнгьор са намерили следи от употреба на марихуана и кокаин.

и има милиони фенове в страната и зад граница. Той бе задържан в рамките на разследване на Главната прокуратура на Истанбул във връзка със закупуване на наркотици.

След като стана известно, че в пробите от косата и кръвта му са разкрили следи от употреба на марихуана и кокаин, той незабавно бе отстранен от сериала.

Със сълзи на очи Догукан Гюнгьор се раздели с колегите си, с които в продължение на няколко сезона се снимаше в сериала и които му направиха изпращане с торта.

Разбира се, продуцентите незабавно му намериха заместник и сериалът продължава със същото темпо без прекъсване. Шокира и задържането в рамките на разследването на един от най-известните актьори от това поколение - 41-годишния Исмаил Хаджъоглу, който

има зад гърба си десетки

главни роли в киното и

сериалите и чието семейство

е с корени от България

За ролята си във филма “Айла” (разказ за японско момиченце, спасено от турски войник) има 8 престижни награди, включително и международни.

Актьорът бе задържан в квартирата си в морското градче Айвалък, където втори сезон се снима в главната роля на Сюлейман в култовия сериал “Децата на рая” на ТРТ (Турската радиотелевизионна корпорация), на разсъмване около 3 часа на 11 февруари 2026 г. от екип на жандармерията и бе отведен за разпит в Истанбул. В рамките на същата операция бяха задържани още 19 души - актьори и музиканти. Една част от тях бяха освободени, а други задържани в ареста.

Твърди се, че самият актьор признал в следствието, че “употребява наркотици, но не се занимава с пласиране”. ТРТ веднага след задържането спря снимките на сериала, отстрани Исмаил Хаджъоглу и обяви, че се търси нов изпълнител за главната роля. Изтрити бяха и всички публикации на Исмаил Хаджъоглу в социалните мрежи, свързани с предстоящия сериал Ruzgarli Pazari (“Ветровита неделя”).

В същото време социалните медии се задръстиха от протести на феновете на актьора срещу отстраняването му. “Ако Хаджъоглу напусне сериала, няма повече да го гледам”, “Без Исмаил Хаджъоглу сериалът няма да струва нищо”, написаха фенове.

Исмаил Хаджоглу е роден в Истанбул през 1985 г. в семейство на изселници от България. Баща му Мехмет Хаджоглу, известен като българския Мехмет, е

бивш футболист и треньор

на “Фенербахче”,

родом е от Пловдив

Продукции, в които играят актьори, чиито проби са се оказали положителни, също анулираха договорите с тях, търсят нови лица или правят промени в сценариите, твърдят източници от тези среди.

Ще продължи ли разследването за наркотици срещу известни личности от развлекателната индустрия, очакват ли се нови операции? Отговор на тези въпроси даде тези дни новият министър на правосъдието Акън Гюрлек, който досега бе главен прокурор на Главната републиканска прокуратура в Истанбул, под чието ръководство бе даден стартът на операциите на 8 октомври м.г.

Актрисата Мерич Арал, позната от сериали като “Кварталът на богатите” и “Обещание”.

“Не искаме личният живот на никого да се обсъжда в социалните медии. Личният живот на всеки трябва да бъде защитен. Прокурорът и съдията разглеждат само дали има престъпление, или не. Нито едно от разследванията, които се отразяват публично, не се основава на абстрактни твърдения. Никой заподозрян, изпратен на тест за наркотици, не се изпраща въз основа на такова абстрактно твърдение. Операциите или заявленията за тестове не се извършват въз основа на абстрактни твърдения, а на конкретни доказателства. Не е възможно прокурор, който получи какъвто и да е сигнал за престъпление, да избегне разследването”, заяви той пред в. “Хюрриет”.

Главната републиканска прокуратура в Истанбул е издала заповед за задържане на лицето Гюркан Кахраманоглу, смятан за снабдител на известни личности с наркотици (на турски torbaci), който избягал в чужбина. Същият е близък с бизнесмена Касъм Гарипоглу, в чията вила се организирали много партита.

Анализатори твърдят, че

разследванията

ще продължат в

посока на бизнесмени

и компании,

подозирани за свързани лица с наркотици.

В какво се обвиняват известните личности, срещу които разследването продължава?

Обвинението е по чл. 191 от Наказателния кодекс на Република Турция, който се отнася до “закупуване, приемане, притежаване или употреба на наркотични или стимулиращи вещества”. Съгласно този чл. 191 лице, което закупува, приема или притежава наркотични или стимулиращи вещества за употреба или употребява наркотични или стимулиращи вещества, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 5 г.

Според закона може да се вземе решение за отлагане на образуването на наказателно преследване с 5 години затвор срещу заподозрян, за когото е установено, че е употребявал наркотици.