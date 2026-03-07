Роди се звезда - 10-годишната Даная от Кюстендил обърна 4 стола и смая публиката в немското The Voice Kids

Детето се ражда в Германия, след като семейството се мести преди 15 г.

Няма учител по пеене, а по пиано и китара

Едно малко момиче, родено в Германия, но в семейство на български емигранти, очарова журито на немското музикално шоу The Voice Kids с ангелския си глас. Даная участва в шоуто, след като кака ѝ Алиса я записва, без тя да знае.

“От много години гледаме предаването и когато бях малка, исках да участвам, но не събрах смелост. Данайчето пък все ми казваше, че иска да участва някой ден, но никой не знаеше, че ще я регистрирам малко преди да изтече крайният срок. Ден по-късно ни се обадиха и ни повикаха на изслушване в Берлин. Тя беше много щастлива, дори се разплака от радост”, разказва 24-годишната сестра на малката певица. След прослушването, което минало в няколко кръга, я одобрили за участие.

В кастингите на тъмно Даная се явила с песента “Алилуя” на Ленард Коен. Избрала я, защото често я пеят в църквата в градчето Корб - на 15 км от Щутгарт, където живее семейството. В църквата пеят още майка ѝ Ани, сестра ѝ и брат ѝ Тоан. Още когато изпява първите тонове, Леони, член на журито, натиска бутона, след нея и останалите трима с възгласи “О, Боже!” и “Уау”. Когато песента свършва, Даная отваря очи и не може да повярва, че

и четирите стола на треньорите са обърнати,

а публиката е на крака и ръкопляска в екстаз. Четиримата треньори не пестят похвали и правят опити да я привлекат в отбора си. Момичето обаче избира Алваро Солер, защото много харесва музиката му и мечтае да е в неговия отбор. Тя е и най-малка сред избраниците му.

“Беше притеснена минути преди излизането на сцената. Отидох при нея да я окуража, за да не се разплаче. Татко ѝ беше казал, ако се притеснява, да пее със затворени очи и тя така и направи. За първи път излиза на такава голяма сцена. Пее и в училищния хор, и в църквата. Участвала е с изпълнения на различни тържества, но сцената на The Voice Kids е нещо много голямо”, казва сестра ѝ. Даная харесва и обича да изпълнява песните на Уитни Хюстън, Селин Дион, Марая Кери, а заедно със семейството си слушат и се възхищават на Валя Балканска. От българските изпълнители харесва Мария Илиева, Любо Киров и др. В рода ѝ няма професионални музиканти и певци, но всички обичат музиката. Като бебе майка ѝ я успокоявала с песни, ако заплаче. Когато станала на 2 г. и проговорила добре, семейството ѝ разбрало, че всъщност има развит музикален слух и пее изключително вярно. Никога досега обаче не е ходила на уроци по пеене. Репетициите ѝ са вкъщи с майка ѝ. Посещава уроци по пиано и китара, а

сама се учи да свири на цигулка Даная е още бебе, когато цялото семейство отива на екскурзия в Париж. Снимки: Личен архив

Изпълнението ѝ в The Voice Kids Germany в социалните мрежи има по няколко милиона гледания. Самата тя няма мобилен телефон и не ползва социални мрежи, така че не е много наясно какъв фурор е предизвикала. “Все още не сме ѝ купили мобилен телефон. Има айпад, за да гледа музикални видеа и караоке, за да пее. Тук обикновено децата след 12-годишна възраст имат телефони, така че скоро може и да ѝ купим”, казва каката.

Четвъртокласничката вече е звезда в 11-хилядното градче Корб. Съучениците ѝ се радват на успеха ѝ, по улиците я спират хора, за да я поздравят. Кметът също ѝ се обадил лично, за да изрази възторга си от прекрасния ѝ глас. Семейството е засипано от съобщения с похвали за самородния талант на детето.

Естествено, любимият ѝ предмет в училище е музика, но обича още спорт и английски език. Иска да стане певица, да излиза на голяма сцена пред многобройна публика, да издава албуми, но и да стане или лекар, или полицай.

Родителите ѝ пристигат от Кюстендил в Германия през 2011 г. “Татко първо замина при брат си, уж да поработи за 6 месеца, но остана и след това дойдохме и ние с майка и брат ми. Три месеца преди това с брат ми, който е 3 г. по-малък от мен, посещавахме курсове по немски език, за да ни е по-лесна адаптацията. Бяхме малки с Тоан и сравнително бързо свикнахме с новия начин на живот в Германия. Тук се роди Даная и тя реално си е германка. Аз ѝ избрах името – на Даная от гръцката митология, в която се е влюбил Зевс”, допълва Алиса. Въпреки че не е родена в България, малката ѝ сестра

говори много добре български език,

знае английски и предпочита да пее на него, а немският ѝ е като майчин. Талантливото момиченце, облечено като принцеса, позира със семейството си. Снимки: Личен архив Всяко лято се връщат в Кюстендил и не са прекъсвали връзката с родния си град. “На Даная ѝ харесва и в България, и в Германия. Харесва ѝ Българското Черноморие, където ходим на почивка. Обича българската храна и българската музика. В България се чувства по-освободена откъм социални контакти, има много приятели, по-лесно е общуването и със съседите, докато тук тези междусъседски отношения не са като българските”, обяснява каката. Тя завършва бакалавърска степен по педагогика на обучението до 4-и клас и през август 2025 г. се е омъжила за приятеля си в Кюстендил. Замисля се дали да се върне в България и вероятно ще го направи, след като завърши образованието си. Брат им Тоан пък учи мехатроника и няма намерение да се връща в родината си. Семейството има много приятели в Корб и казват, че се чувстват като в Кюстендил. Родителите са категорични, че остават в Германия, за да получи Даная добро образование.

Засега детето е сбъднало една от големите си мечти – да стъпи на сцената на The Voice Kids в Германия и да влезе в отбора на Алваро Солер. “Предстоят следващите епизоди на музикалното шоу, но ние сме доволни, че дори и дотук да остане Даная, мечтата ѝ е изпълнена и може нататък само да се забавлява. Няма значение дали ще стигне до финала. За нея е победа, че участва в предаването”, казва сестра ѝ.