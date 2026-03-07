Орлин Горанов замина за дългочакана среща с българи в САЩ

Обичаният певец Орлин Горанов показа със снимка как е на летището в София, преди да излети зад океана, за да пее пред българи в САЩ - една дълго чакана среща, както сам написа в социалните мрежи. “Винаги съм вярвал, че където и да сме по света, сърцата ни остават свързани с България. С нетърпение очаквам тази среща с нашите сънародници, които носят българския дух, език и обичта към родината далеч от дома.”

Турнето му в Америка ще мине през няколко града - Атланта, Сиатъл, Сан Франциско, Лас Вегас, Райли в Северна Каролина, Чикаго и Нейпълс.