Миро на почивка на Индийския океан малко преди да навърши 50

“Някои почиват през август, други през март, защото лятото (с Господ напред) сме на турне.”

Това написа Миро към кадър, на който е с хавайска тениска и позира на фона на кристалночисто море. Мнозина го попитаха дали е на Малдивите, но той така и не обясни коя екзотична дестинация е избрал за заслужената си почивка. “На архипелаг на Индийския океан”, издаде само в един от отговорите на коментарите към снимката си.

Само след няколко дни - на 10 март, известният певец навършва 50 г., като значителна част от тях той посвещава на сцената. Все пак до 18-ата си година е покорил всички престижни национални музикални фестивали и редица международни.

Тазгодишното му национално турне “Миротворци” започва на 6 август в Пловдив и ще мине през 7 града в страната. Финалът му е на 22 октомври в зала 1 на НДК.