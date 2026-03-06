Вежди Рашидов на откриването на изложба на Любен Зидаров: Пред величието се говори малко

Тази вечер за първи път излагаме в тази малка, кокетна галерия един голям майстор. Това каза скулпторът Вежди Рашидов на откриването на експозицията „Светлини и сенки от ателието" с творби на Любен Зидаров в галерия Vejdi.

Това е поредната изложба, с която галерията изпълнява мисията си да показва големите български художници, уточни Рашидов.

Експозицията представя рисунки, линогравюри и живописни произведения на автора от различни периоди в творчеството на Зидаров.

„Пред величието се говори малко", каза Вежди Рашидов и припомни личните си спомени за художника, когото наричал „Бати Любо". По думите му Зидаров е бил изключително свободен човек.

„Той правеше каквото си поиска", посочи Рашидов. Той благодари и на сина на художника за усилията да пази и популяризира наследството му.

Синът на художника – изкуствоведът Филип Зидаров, отбеляза, че изложбата съзнателно не включва илюстрации, въпреки че именно с тях Зидаров е най-широко известен.

„Тук няма нито една илюстрация, с изключение на комикса „Островът на съкровището". Идеята беше да се покаже другата страна от неговото творчество – живопис, акварел, графика", обясни той. По думите му в експозицията могат да се видят произведения, създавани в период от близо 70 години – от ранни рисунки от първата изложба на художника през 50-те години до работи от последните години от живота му. Някои от тях се показват за първи път пред публика.

Филип Зидаров разказа, че много от показаните творби са свързани с пътуванията на художника – например до Париж, Далмация и Сирия. „Тези произведения носят не само информация за местата, но и отношението и емоцията от това да си жив, да наблюдаваш и да разказваш", каза той.

Винаги съм си представял, че вечер, когато си отида от ателието му, тези картини си говорят помежду си и си общуват. Те са истинските неща, които създават това безсмъртие, отбеляза синът на Любен Зидаров.

По думите му интересът към творчеството на художника продължава и след смъртта му. „Продължават да излизат нови издания на книгите, които е илюстрирал, продължават да се правят изложби", посочи Филип Зидаров, цитиран от БТА.

В експозицията „Светлини и сенки от ателието" са подредени повече от 20 акварели, рисунки, илюстрации, платна с маслени бои, както и печатна графика. Тя може да бъде разгледана до 24 март.