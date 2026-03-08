ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Признаваме правителството на Венецуела

Честит рожден ден на Георги Банов

3236
Георги Банов Снимка: 24 часа

Рожден ден днес празнува Георги Банов. Той обединява необединимото - зимните и летните олимпийски игри, леката атлетика и щангите, ските и футбола и вече 34-а година бродира по спортните и (не само) страници на “24 часа” за това как си говори с принца на Монако Албер, как го награждава Алберто Томба, как занесе книги на Ивет Лалова в атинска болница, как носеше на рамото си единствената ни зимна олимпийска шампионка Екатерина Дафовска или пък как се е разминал на минути с бомбения атентат в Атланта през 1996 г.

Да почерпи! Жив и здрав да е! Честито!

Георги Банов
