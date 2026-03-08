Лайза Минели сварва първия си съпруг да прави секс с мъж

Актрисата пуска разтърсващи мемоари дни преди да стане на 80 години

“Един следобед, връщайки се рано от разточително пазаруване, влязох в апартамента ни и заварих Питър да прави страстен секс. С мъж. В леглото ни! Докато другият господин бързо се облече и изчезна, аз се почувствах крехка и уплашена”. Този спомен на Лайза Минели е един от многото шокиращи моменти в нейния бурен живот. Легендарната актриса и певица беше дала дума да не публикува мемоари, докато е жива, но наруши обещанието си. Дни преди да стане на 80 години на 12 март, излезе автобиографичната ѝ книга Kids, Wait Till You Hear This!. В нея тя откровено разказва за четирите си неуспешни брака, за болката да не може да роди дете, за разрушаващото въздействие на майка си и за дългите години алкохолна и наркотична зависимост.

Минели се омъжва за австралийския певец Питър Алън, когато е само на 20 г. Изневярата му буквално я вцепенява. Не успява да каже нищо: “Питър се приближи до мен и ме прегърна силно. И двамата започнахме да плачем. Той ми каза за първи път: “Лиза, обичам те повече от всеки друг на света... и съм гей. Извиняваше се отново и отново, казвайки ми, че освен активния ни и много пълноценен сексуален живот е привлечен и от мъже”.

Бракът им продължава 7 г., през които Минели уверено гради кариера и получава първата си номинация за Оскар за играта си в “Стерилната кукувица”. Животът ѝ се преобръща, когато

майка ѝ умира внезапно от предозиране

с антидепресанти.

“Плаках непрекъснато осем дни. Бях обзета от замаяност и лекар ми предписа валиум, за да се справя с погребението. Това, което започна като еднодневна благословия, скоро се превърна в навик, а след това в пълномащабен случай на пристрастяване с години. Нещо като последен подарък, генетично наследство от мама, от което не можех да избягам”, пише Лайза Минели.

Тя е дъщеря на легендарната американска актриса Джуди Гарланд и на италианския режисьор Винсент Минели. Родителите ѝ се разделят още докато е много малка, и тя се превръща в нещо като болногледачка на майка си, която трудно понася превратностите на живота. След като става световна филмова звезда и певица, Гарланд започва системно да злоупотребява с лекарства. Спират да ѝ дават значими роли и се принуждава да пее в нощни клубове за по 100 долара, за да се грижи за децата си. Лайза си спомня как са бягали от хотели, без да си платят сметката. Как непрекъснато е трябвало да моли различни лекари да дадат още лекарства на майка ѝ. Как тя често се затваряла в банята, предизвиквайки страх у дъщеря си, че ще умре от предозиране. Което в крайна сметка се случва, когато се мести да живее в Лондон.

Затова Минели днес се шегува, че е първото “непо бебе” на Холивуд. Благодарение на известната си майка тя рано се качва на сцената и бързо пробива като певица и актриса. Даже си спомня как веднъж Джуди крещи на техния импресарио веднага да спре пеенето на Лайза, тъй като публиката го аплодира повече от нейното.

Подобни моменти я преследват дълго. Тя никога не е достатъчно уверена в себе си и се налага

да се успокоява с алкохол,

лекарства или наркотици. Когато е номинирана за “Оскар” за сексапилната си роля в “Кабаре”, Минели смята, че няма никакъв шанс срещу Даяна Рос. Чувайки, че печели наградата, дори не може да осъзнае какво точно ѝ се случва, тъй като мозъкът ѝ е в мъгла от успокоителни, алкохол и кокаин.

През 1974 г. тя се омъжва за продуцента Джак Хейли-младши. Две години по-късно, докато се снима във филма “Ню Йорк, Ню Йорк”, се забърква романтично с режисьора Мартин Скорсезе. “Истината е, че нашата любовна афера имаше повече пластове от лазаня. И двамата бяхме италианци, страстни, интензивни, отдадени на занаята си. Имахме вулканичен темперамент. Той беше дяволски красив мъж, който споделяше моята любов към киното”, разкрива в мемоарите си звездата.

Увлечението по Скорсезе слага край на втория ѝ брак и през 1979 г. се омъжва за сценичния мениджър Марк Джеро. Това е най-дългият ѝ брак. Продължава 13 г., по време на които актрисата претърпява два спонтанни аборта. Вторият е особено тежък, тъй като е в петия месец. “Всеки ден се молех детето ни да оцелее, но не се случи. Бях откарана по спешност в болница в Невада, където преживях мъчителното мъртво раждане. До ден днешен не мога да говоря за тези събития без тъга и тревога. Невъзможността да стана майка е трагедия, която никога няма да преодолея”, пише Минели.

След травмиращото събитие тя увеличава употребата на наркотици. През 1984 г. за първи път сестра ѝ я убеждава да се подложи на рехабилитация. Ефектът от терапията обаче не е много дълъг и след по-малко от година се връща за повторно лечение, този път с помощта на колежката си Елизабет Тейлър. “Каза ми: “Лайза, това ще те убие, ако не направиш правилното нещо. Моля те, край на лъжите. Погледни се в огледалото и виж това, което виждаме всички. Изглеждаш ужасно и се чувстваш още по-зле. Не си способна да се справиш сама”, разкрива Минели.

След лечението тя се убеждава, че трябва да започне наново, и така се стига до сключването на четвърти брак. Среща новия си съпруг Дейвид Гест на концерт на Майкъл Джексън. “Очевидно не съм била трезва, когато се ожених за този клоун. Гест беше бързоговорещ, измамник промоутър, който носеше повече грим от мен. Боже, имаше само една реплика: “Лайза, заслужаваш да бъдеш най-голямата звезда в света”, спомня си актриста.

Тя нарича тази си сватба “екстравагантност за $ 3,2 млн.”, на която присъстват политици, филмови и рок звезди, а кумове са Елизабет Тейлър и Майкъл Джексън. “По-късно разбрах, че “безплатните неща”, които Гест не могъл да измъкне от хотела или знаменитостите, е таксувал с моята банкова карта. Той контролираше всичко в моя живот - какво ям, с кого се виждам и разговарям по телефона. Всъщност аз бях негов затворник”, споделя звездата. След развода с него се впуска в мимолетни връзки и пиянство, водещо до многократни падания и счупвания. “Претърпях операции на колена, на счупени дискове в долната част на гърба, на китки. Това беше допълнено с по-ранни смени на тазобедрени стави плюс две операции на гласните ми струни”, разказва актрисата.

След толкова премеждия други вероятно биха се отказали, но не и Лайза. Наближавайки 70-ия си юбилей, тя отново отива в рехабилитационен център. “Една сутрин, докато посягах към хапчетата си преди закуска, осъзнах, че деветте ми живота вероятно са свършили”, пише Минели. Тогава решава да скъса с всичките си зависимости и вече 11 години не посяга към нито една от тях.

80-годишният юбилей на Лайза Минели ще бъде отбелязан и със специално представление в Карнеги хол в Ню Йорк. Засега е известно, че представлението ще се играе само веднъж, на 25 юни, но не се знае дали самата Минели ще участва в него. Съобщено е само, че присъстващите ще получат подписано копие на нейните мемоари.