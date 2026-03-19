Зендая и Том Холанд (Томдая) - новите звезди, които няма да пуснат сватбата си на корица

Те са една от най-потайните за личния си живот двойки на Холивуд, така че феновете им повярваха и без потвърждение на новината, че може вече да са съпрузи

“Сватбата вече се състоя. Пропуснахте я.” Тази реплика, пусната сякаш на шега на червения килим по време на наградите на актьорската гилдия, хвърли интернет в истерия. Произнесе я стилистът Лоу Роуч, а тайната сватба, за която става дума, е тази на Зендая и Том Холанд - може би най-влиятелната двойка холивудски знаменитости от младото поколение. Малко по-късно смутът в мрежата се засили, след като и майката на актрисата публикува на профила си в инстаграм коментара на модния корифей, добавяйки само думата “Смехът…” и усмихнато емотиконче.

Истина или лъжа е това? Вероятно ще се разбере чак когато двете звезди решат, че е дошъл моментът да го споделят публично, а не под натиска на любопитните медии и фенове. В полза на тайната сватба обаче има немалко косвени аргументи.

Роуч е близък на Зендая от години и автор на някои от най-емблематичните ѝ тоалети. Отдавна се смята, че ако има човек, който да е в течение на избора на сватбената рокля на звездата от “Дюн”, това ще е именно той. Още повече че преди време стилистът заяви по повод тоалета за големия ден: “Това вероятно ще е сватбена рокля, която никой няма да види. Зендая и Том са много дискретни. Няма да има публикация във “Вог”, нито пък снимки от сватбата, а хората, които ще поканят, наистина ще уважават поверителността”. Всъщност според познавачите на светските нрави в Холивуд загърбването на пищните сватбени тържества с продадени права за милиони, купища бляскави гости и дебнещи папараци изобщо не са по вкуса на новите поколения кинозвезди. Те разчитат основно на социалните си мрежи, върху които имат пълен контрол, за да правят достояние на публиката само това, което искат и когато искат.

Зендая и Том Холанд се запознават по време на снимките на “Спайдърмен: Завръщане у дома” през 2016 г., където той е Питър Паркър, а тя - любимата му Ем Джей. Още тогава химията помежду им изглежда непреодолима. Освен това 20-годишните актьори имат много какво да споделят за сполетялата ги толкова рано световна слава.

В продължение на близо 5 години обаче гаджетата от киновселената на “Марвел” успяваха да заблуждават успешно всички, че романтиката им от екрана не се е пренесла и в реалния живот. Макар да се появяваха често заедно на премиери и промоционални турнета -

тя с около половин глава над него,

те продължаваха да твърдят, че са колеги и добри приятели, и само най-близките им бяха наясно, че са заедно още от 2017 г. “Чакай, чакай, най-любимото ми е да казват, че сме били заедно на ваканция. Хей, не съм била на ваканция от години”, гласи туит на Зендая към Том от онова време. “Пресобиколката брои ли се?”, отговаря той. Едва когато папараци успяха да ги заловят как се целуват в колата на актьора в Лос Анджелис през лятото на 2021 г., слуховете най-после получиха категорично потвърждение. Оттогава всички ги наричат Томдая, а те вече няма как да отричат, че са заедно.

Междувременно обаче през 2019 г. Зендая бе засечена в Гърция с партньора си от сериала “Еуфория” Джейкъб Елорди, а Том бе заснет през 2020 г. с британската актриса Надя Паркс, заедно с която се твърдеше, че се е изолирал по време на пандемията. Така картите съвсем се объркаха, но за кратко.

“Един от недостатъците на нашата слава е, че поверителността вече не е под наш контрол и момент, за който си мислите, че е между двама души, които се обичат много, става момент, който се споделя с целия свят”, заявява Холанд. Нейното мнение по въпроса: “Едно и също чувство, което и двамата споделяме, е, че когато наистина обичаш и те е грижа за някого, някои моменти или неща ти се иска да са твои... Мисля, че да обичаш някого е свещено и специално нещо, нещо, с което искаш да се справиш, да преминеш, да изпиташ и да се насладиш между двамата души, които се обичат”.

Неяснота цареше месеци наред и около годежа на любимците на публиката, които продължават да работят заедно по поредицата за Човека паяк. За това сантиментално обвързване също нямаше никакво официално съобщение, а то бе издадено от пръстена с диамант на Зендая, с който тя се появи на наградите “Златен глобус” през 2025 г. Чак по време на интервю през септември Том потвърди годежа по много деликатен начин. На въпрос на репортер за Зендая, в който той я определи като негово гадже, актьорът го поправи: “Годеница”. Оказа се, че Спайдърмен е предложил брак на любимата си някъде около Коледа на 2024 г. И оттогава всички започнаха да дебнат кога ще бъде сватбата. Няколко дни преди появата на годежния пръстен Том направи следното неочаквано признание:

“Когато имам деца, вече няма да ме виждате във филмите...

Голф и татко. И просто ще изчезна от лицето на земята”, заяви той.

Всъщност две седмици преди коментара на Роуч пръстенът с диамант на Зендая изчезна и на негово място се появи златна халка, което накара мнозина да мислят, че тя вече е станала булка. Но пък папараците тръгнаха след Том и видяха, че на неговата ръка няма нищо. Не може да не се признае, че тези двамата знаят как да държат феновете си под напрежение.

Но каквато и да е истината, тя едва ли има голямо значение за 29-годишните влюбени, които вдъхват уважение заради стабилността на чувствата си, липсата на парадиране и взаимната подкрепа, която демонстрират един към друг при всеки повод. Те са истински щастливци, защото, освен че любовта им се задълбочава, кариерата им се развива възходящо. Съвсем скоро - на 3 април, зрителите ще видят Зендая в “Драмата” - история за младоженци, чиято връзка е поставена на изпитание веднага след брака им, в която тя си партнира с Робърт Патинсън. По-късно с Том ще бъдат заедно в “Одисея” на Кристофър Нолан и “Спайдърмен: Нов ден”.