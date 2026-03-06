ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 граници, които човечеството не бива да преминав...

"Градинарят и смъртта" на Георги Господинов с Голямата награда за най-добра книга в Испания

3496
Писателят Георги Господинов Снимка: Архив "24 часа"

"Градинарят и смъртта" (в превода на Мария Вутова) спечели Голямата награда за най-добра художествена книга на 2025 в Испания според Асоциацията на независимите книжарници. Това съобщи писателят и носител на "Букър" Георги Господинов във фейсбук.

"Радвам се да съобщя, че "Градинарят и смъртта" (в превода на Мария Вутова) спечели Голямата награда за най-добра художествена книга на 2025 в Испания според Асоциацията на независимите книжарници. Premio TodosTusLibros. Намирам това за една от най-хубавите награди, защото за нея гласуват книжарите от над 1100 книжарници из цяла Испания. Днес е един от онези дни, които ще помним дълго. "

