„Денят, в който тя ще се роди" на Емил Спахийски спечели наградата за най-добър късометражен филм на фестивала Samskara в Индия

„Денят, в който тя ще се роди" на режисьора и съсценарист Емил Спахийски спечели наградата за най-добър късометражен филм на международния фестивал Samskara в Индия, съобщава сайтът на форума.

Samskara International Film Festival е международен фестивал, посветен на независимото кино, който събира режисьори и филмови творци от цял свят. Той се провежда в град Дехрадун, щата Утаракханд, Индия. В програмата му са включени късометражни, игрални и документални филми, разглеждащи художествени, културни и социални теми. Фестивалът има за цел да подкрепя нови таланти и да насърчава творческия диалог чрез прожекции, награди и срещи с автори, информира БТА.

По думите на създателите му темата на „Денят, в който тя ще се роди" е тежка, защото е социална – посветена на хората, белязани от деменцията, и на сложните им отношения с близките. Филмът обаче е и за любовта, която ни спасява в трудните моменти на живота.

Сценарият е дело на журналиста Емил Спахийски и румънския режисьор Богдан Мурешану, чийто последен филм „Новата година, която така и не дойде" бе селектиран в състезателната секция „Хоризонти" на Международния филмов фестивал във Венеция. Оператор е Кирил Проданов („Клопка"), а продуцент – „Доли продъкшънс".

В ролите участват Пламена Гетова, Ириней Константинов, Юлиан Костов, Мирела Илиева от „Игри на волята" и др.

Филмът е финансиран от Националния филмов център и е създаден по едноименния разказ на Йорданка Белева.