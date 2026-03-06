Българите Ливия Стоянова и Ясен Самуилов обличат звездите в "Емили в Париж"

Къщата за висша мода On Aura Tout Vu в Париж, чийто главни дизайнери са българите Ясен Самуилов и Ливия Стоянова, обяви колаборация с хитовия сериал на "Нетфликс" - "Емили в Париж".

За новия пети сезон на поредицата Ясен и Ливия работиха в тясно сътрудничество с емблематичната костюмографка на сериала Мерилин Фитуси, за да създадат специални откотюр модели за актрисата Ашли Парк (Минди Чен) и нейния партньор.

Кадър от "Емили в Париж" Снимка: Мартин Райков

Изработени изцяло в парижките ателиета на модната къщата, двата тоалета от сериала бяха създадени за динамична танцова сцена. Силуетите им се отличават с ексклузивни принтове, прецизна ръчно направена бродерия, кристални декорации и сини пискюли.

Още два допълнителни тоалета, носени от Ашли Парк, също бяха изработени за епизодите на "Емили в Париж": рокля с принт на пламъци върху органза и черен тюл, повторно бродирана с черни перли и кристали, от откотюр архива на фирмата и оранжев боди костюм с принт и бродерия от кристали, от откотюр. В друга впечатляваща сцена актьора Самюъл Арнолд, който играе Жулиен, се появява с впечатляващо микaдо палто, украсено с гигантски перли и повторно бродирано с кристали злато – ключов елемент, отразяващ екстравагантната идентичност на On Aura Tout Vu.

Модната вселена на сериала се пренесе и в официалната книга "Емили в Париж", публикувана от издателство "Assouline" в края на миналата година. Написана от Мерилин Фитуси и с предговор от американския продуцент Дарън Стар, тя разкрива най-емблематичните визии от сериала и задкулисните истории на "гардероба", който се превърна в световен феномен. Творенията на On Aura Tout Vu също присъстват в книгата, демонстрирайки изключителната колаборация между парижката висша мода и международното кино.

От няколко години дизайнерите Ясен Самуилов и Ливия Стоянова се отличават с екстравагантни и оригинални творения, далеч от традиционните конвенции на откотюр ревютата. Международни знаменитости приветстват техния смел стил. Днес марката представя колекциите си по време на Седмицата на висшата мода в Париж и активно развива други направления като прет-а-порте, обувки, бижута, аксесоари, дизайнерски предмети, интериорен дизайн, козметика и парфюми. Създаването на костюми и сценография за балети, спектакли и кабарета също представлява съществена част от тяхната работа.

Номиниран за "Златен глобус" в категория "Комедия" - "Емили в Париж" разказва историята на талантлива млада американка, която работи в сферата на маркетинга. Тя се премества в Париж и вижда живота си трансформиран чрез нови страсти, предизвикателства и по-различен поглед към модата. Сериалът е създаден от американския сценарист, режисьор и продуцент Дарън Стар. Сезон 5 вече е наличен за стрийминг в "Нетфликс". В главните роли са Лили Колинс, Филипин Лерой-Бьо, Ашли Парк, Лукас Браво, Самюъл Арнолд, Бруно Гуери, Мини Драйвър, Евенио Франческини, Лусиен Лавискаунт, Камий Разат.