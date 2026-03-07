ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индийският външен министър потвърди: Ирански воене...

Азис на рождения си ден: На 48 се чувствам най- обичания човек!

Певецът Азис има рожден ден Снимка: Фейсбук/ Azis﻿

"Happy birthday to me - 48 🎂Пожелавам си здраве, вашата обич да не стихва и сили да съм с вас и близките ми хора! На 48 се чувствам най- обичания човек! Не е ли в това смисъла на живота?!". Това написа във Фейсбук певецът Азис, който днес празнува рождения си ден.

"Да раздаваш любов и да я получаваш. Никога не съм се чувствал по-спокоен и сигурен във всяка една моя стъпка.Хора, без Вас нищо нямаше да има смисъл! Благодаря Ви за любовта! Връщам ви я стократно", пише още рожденика, като публикува своя снимка с празнична торта със свещички.

Певецът Азис има рожден ден Снимка: Фейсбук/ Azis﻿

