След като общината в Лос Анджелис светна в цветовете на флага ни, там представят BG творци

На 7 март 2026 г. Генералното ни консулство в Лос Анджелис отвори врати за първата по рода си изложба, представяща български творци на Западното крайбрежие на САЩ. Тя е част от инициативата „Март – месец на българското културно наследство", в рамките на която преди дни общината в Лос Анджелис бе осветена в цветовете на българското знаме. Генералният консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов откри изложбата, която ще продължи през целия март. СНИМКА: КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОС АНДЖЕЛИС

Част от нея е и изложбата, която по оригинален и вдъхновяващ начин съчетава съвременна живопис, емайл, иконопис, скулптура, графика и традиционен български костюм, обединявайки миналото и настоящето на българската култура в един цялостен художествен разказ. Българска иконопис бе представена на изложбата в Лос Анджелис. СНИМКА: КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОС АНДЖЕЛИС Пред международна публика бяха представени произведения на българските творци:

Бронислав Ликоманов (малки пластики); Георги Начев (оригинални копия на православни икони); Мария Пехливанова-Георгиева (акрил върху платно); Моника Томова (емайл); Силвия Христова (акрил върху платно); Аглая Морчева (акрил върху платно); Алис Върбанов (акрил върху платно); Венцислав Искренов (India ink и черна боя).

„Специален акцент в експозицията е и колекцията от автентични български народни носии от различни етнографски области на България, предоставена от Венцислав Искренов, която разкрива богатството, изяществото и регионалното многообразие на българската традиционна култура", съобщават от консулството ни. Холивудската звезда с български произход Ирина Малеева присъства на представянето в Лос Анджелис, вдясно от нея е Силвия Христова, чиито творби с акрил са част от изложбата. СНИМКА: КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОС АНДЖЕЛИС

Изложбата ще бъде отворена за посетители до края на месец март и е част от инициативата на генералния консула в Лос Анджелис Бойко Христов – „Март – месец на българската култура в Лос Анджелис", която се реализира за втора поредна година, за да популяризира българското културно наследство и съвременно изкуство пред американската и международната публика.

Част от програмата бе и прожекцията на пълнометражния филм „The Haunting of Hollywood" на режисьора Лилия Дойчинова, която даде възможност на гостите да се запознаят и с творчеството на съвременни български кинотворци. Българските носии също станаха част от изложбата в Лос Анджелис. СНИМКА: КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЛОС АНДЖЕЛИС

Предстои и важно историческо признание за българското културно наследство в Града на ангелите. На 13 март 2026 г. Общинският съвет на Лос Анджелис ще приеме прокламация, с която месец март официално ще бъде обявен за „Месец на българското културно наследство" в Лос Анджелис – признание, което се случва за първи път в историята на града.

Самата прокламация е по инициатива на консула ни Бойко Христов и е резултат от отличното сътрудничество между консулството, местните власти и активната роля на българската общност в културния живот на града.