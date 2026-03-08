Ива Екимова на 50 г.: Имам нова любов

Имам нов мъж в живота си. Това каза в новия епизод на подкаста „Храмът на историите" при Мариян Станков - Мон Дьо Ива Екимова, която днес навършва 50 г.

Тя разказа, че открила любовта отново след много тежък момент в живота си. Не разкри подробности за него - само, че е чужденец.

„Бог ми изпрати тази любов като по холивудски сценарий. Ние се запознахме пред вратата на един асансьор. След това поредица от още няколко уж случайни срещи. И накрая, на третата уж случайна среща, аз му казах: „Вижте, това не е случайно и е редно да го подредим... и да си организираме не случайна среща", разкрива Ива.

„Той е изключително чаровен. Много е одухотворен и си личи – усмихнат, позитивен, което много ме впечатлява."

Разкрива и че след няколко „случайни" срещи двамата най-накрая решили да излязат на истинска среща, която продължава с часове.

„Излязохме да се разхождаме в 6,30 надвечер, на 40 градуса температура в София през лятото. И се прибрахме 7 часа по-късно. Нямам какво да кажа повече от това", казва тя с усмивка. Не иска обаче да споделя името му, но загатва, че той не е българин.

Тя не крие, че след загубата на съпруга си Дими не е смятала, че ще може да обича отново.

„Когато ние се запознахме и когато решихме да бъдем семейство, никой от нас не е предполагал, че само няколко години по-късно това „докато смъртта ви раздели" ще се случи. Аз бях на 33 години."

По думите ѝ трагедията е оставила дълбока следа в семейството: „Загубата на Дими беше нещо, което беляза всички ни по много причини, защото то някак си се отрази на семейните ми отношения, на отношенията ми с родителите му."

Най-трудното, признава тя, е било, че дори не е имала време да преживее скръбта си. „Даже нямах време да скърбя като хората. Нямах време да се срина, да се разплача, да изчезна, да преживея скръбта си. Нямах време. Аз имах да се грижа за дете на 6", спомня си Екимова.