Около 12 филма ще се състезават в Международния конкурс на 30-ия София Филм Фест

Дванадесет филма ще се състезават в Международния конкурс за първи и втори филми на 30-ия София Филм Фест, който се провежда за 24-та година, съобщиха от организаторите на фестивала.

Журито, което ще връчи Голямата награда „София – Град на киното" е в състав: председател Дьорд Палфи (Унгария), както и Яна Титова (България), Матео Зопис (Италия), Жанна Озирна (Украйна) и Павел Г. Веснаков (България).

Сред филмите в конкурса се откроява „Дръж се за мен" на кипърско-датско-гръцката копродукция на режисьорката Мирсини Аристиду, която спечели Наградата на публиката на фестивала „Сънданс". В главната роля е българката Мария Петрова. Аристиду и Петрова ще представят лично филма пред публиката на фестивала. Преди дни авторитетната агенция United Talents Agency сключи договор с режисьорката.

Два български филма ще участват в конкурса. Те са „Жени извън употреба" на Александър Косев и „Лъст" на Ралица Петрова, копродукция с Дания и Швеция.

В програмата са включени още „Дъщерята на кондора" (Боливия-Перу-Уругвай), „Живот в един удар" (Гърция-Кипър-България-Северна Македония-Черна гора-Франция), „Кино „Джазира"" (Турция-Иран-България-Румъния), „Нина Роза" (Канада-Италия-България-Белгия), „Процесът на Хайн" (Германия), „Сигурно място" (Румъния), „Диригентът" (Чехия-Словакия), „Сметището на безименните" (Турция) и „Сянката на номадите" (САЩ-Испания-Франция).