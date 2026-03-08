“Фондацията” дава път на младите с новия формат “Наследникът”

Иван Лечев, Дони, Славчо Николов и Венко Поромански от “Фондацията” ще дадат възможност на млади певци да пеят с тях по време на концертите им. Нарекли са този формат “Наследникът” и са обяснили във фейсбук как всеки на възраст между 18 и 24 г. и с музикални дарби може да се включи в него.

“Всички публични събития на супергрупата в Европа ще бъдат придружени и с възможност на сцената до нас да излезе млад талант, който ще има възможността да изпълни една песен от репертоара на групата заедно с нас по време на концерта”, написаха от “Фондацията”. За всеки отделен концерт те ще посочват по един или в редки случаи по двама нови участници. “При добро представяне избраният талант ще има възможността да се яви в края на годината заедно с други участници на концерта на “Фондацията” в София. Победителят, излъчен по време на самото събитие, ще получи възможността да запише авторска песен, продуцирана от групата, както и опцията впоследствие да изпълнява самостоятелно песни от репертоара на “Фондацията”, обясняват музикантите.

