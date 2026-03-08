ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъжд от петрол валя в Техеран след атаката на САЩ ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22429948 www.24chasa.bg

Максим Галкин без жена си Алла Пугачова в София, обяснява за "българския дзен" - какво е айляк

8144
Максим Галкин

Известният руски тв водещ и комедиант за първи път се качи на сцена у нас, но ще повтори изявата си - в Бургас на 18 юли

30 години след като стъпва в страната ни за среща с близки, след семейни почивки по Черноморието ни и забавни случки с българи, известният руски тв водещ и актьор Максим Галкин изнесе първия си спектакъл в София. И се обясни в любов на България.

Хумористичното му шоу в събота вечерта започна със спомените как пристига у нас през 1996 г. Тогава със семейството си отива в Сливен, където живеят роднини на майка му. Близо месец стоят в страната ни и я обикалят, а след това често се завръщат - за почивки във Варна, Златни пясъци. “Бил съм и в Слънчев бряг, разбира се”, обясни с широка усмивка Максим Галкин. Спектакълът му бе на руски език, без субтитри, но те май не бяха нужни на никого в препълнената зала “България” - всички в публиката се смееха с пълно гърло. А разказът на Галкин бе сякаш срещу него е близък приятел - непринуден и на “ти”.

Галкин обясни, че е много впечатлява в страната ни от разбирането за “айляк”, или “българския дзен” по негови думи.

Заради големия интерес към спектакъла на Галкин билетите за него свършиха за по-малко от месец. Затова и залата беше пълна.
Заради големия интерес към спектакъла на Галкин билетите за него свършиха за по-малко от месец. Затова и залата беше пълна.

“Уговаряме си среща с приятел в 12 ч, той идва в 13,30 ч - това е айляк, без напрежение. Или да се разбереш с майстори да започнат работа във вторник. И те идват във вторник, само че следващия месец”, обяснява Галкин, уловил народопсихологията ни.

В хумористичното си шоу включи и няколко политически шеги - като съпоставката между Джо Байдън и хиперактивния Доналд Тръмп.

Максим Галкин изпълни на живо свои песни, а публиката припяваше на рефрените и си правеше снимки, за които артистът позираше.

“Разкошен Максим Галкин! Когато един творец е много талантлив и най-вече много интелигентен, умее да прави такъв съвременен хумор, че да обедини залата. Въпреки обяснимите различия в публиката при актуалните събития. Свежо, интересно, с тънък хумор, поднесен и с обич към България. Още повече че е живял в Сливен като дете за кратко. Смяхме се много и бурно аплодирахме. Молодец!”, написа, след като го гледа на живо, пиар експертът Цветелина Узунова.

Малко преди началото на спектакъла Галкин пусна тази снимка от София.
Малко преди началото на спектакъла Галкин пусна тази снимка от София.

Галкин бе у нас без съпругата си - легендарната естрадна звезда Алла Пугачова. Спектакълът бе част от световното му турне за 50-ия му рожден ден, който той ще отбележи на 18 юни. Месец след това ще се завърне в България - ще изнесе представление в летния театър в Бургас на 18 юли, съобщи организаторът на изявите му в страната ни Костадин Тодоров.

Максим Галкин
Заради големия интерес към спектакъла на Галкин билетите за него свършиха за по-малко от месец. Затова и залата беше пълна.
Малко преди началото на спектакъла Галкин пусна тази снимка от София.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди