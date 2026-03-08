Максим Галкин без жена си Алла Пугачова в София, обяснява за "българския дзен" - какво е айляк

Известният руски тв водещ и комедиант за първи път се качи на сцена у нас, но ще повтори изявата си - в Бургас на 18 юли

30 години след като стъпва в страната ни за среща с близки, след семейни почивки по Черноморието ни и забавни случки с българи, известният руски тв водещ и актьор Максим Галкин изнесе първия си спектакъл в София. И се обясни в любов на България.

Хумористичното му шоу в събота вечерта започна със спомените как пристига у нас през 1996 г. Тогава със семейството си отива в Сливен, където живеят роднини на майка му. Близо месец стоят в страната ни и я обикалят, а след това често се завръщат - за почивки във Варна, Златни пясъци. “Бил съм и в Слънчев бряг, разбира се”, обясни с широка усмивка Максим Галкин. Спектакълът му бе на руски език, без субтитри, но те май не бяха нужни на никого в препълнената зала “България” - всички в публиката се смееха с пълно гърло. А разказът на Галкин бе сякаш срещу него е близък приятел - непринуден и на “ти”.

Галкин обясни, че е много впечатлява в страната ни от разбирането за “айляк”, или “българския дзен” по негови думи.

Заради големия интерес към спектакъла на Галкин билетите за него свършиха за по-малко от месец. Затова и залата беше пълна.

“Уговаряме си среща с приятел в 12 ч, той идва в 13,30 ч - това е айляк, без напрежение. Или да се разбереш с майстори да започнат работа във вторник. И те идват във вторник, само че следващия месец”, обяснява Галкин, уловил народопсихологията ни.

В хумористичното си шоу включи и няколко политически шеги - като съпоставката между Джо Байдън и хиперактивния Доналд Тръмп.

Максим Галкин изпълни на живо свои песни, а публиката припяваше на рефрените и си правеше снимки, за които артистът позираше.

“Разкошен Максим Галкин! Когато един творец е много талантлив и най-вече много интелигентен, умее да прави такъв съвременен хумор, че да обедини залата. Въпреки обяснимите различия в публиката при актуалните събития. Свежо, интересно, с тънък хумор, поднесен и с обич към България. Още повече че е живял в Сливен като дете за кратко. Смяхме се много и бурно аплодирахме. Молодец!”, написа, след като го гледа на живо, пиар експертът Цветелина Узунова.

Малко преди началото на спектакъла Галкин пусна тази снимка от София.

Галкин бе у нас без съпругата си - легендарната естрадна звезда Алла Пугачова. Спектакълът бе част от световното му турне за 50-ия му рожден ден, който той ще отбележи на 18 юни. Месец след това ще се завърне в България - ще изнесе представление в летния театър в Бургас на 18 юли, съобщи организаторът на изявите му в страната ни Костадин Тодоров.