38 години отбелязва постановка на Пламен Карталов на операта „Дон Карлос" в Софийската опера и балет

На 18 април 1988 г. Пламен Карталов постави една от най-обичаните опери на Верди „Дон Карлос" във версията с пет действия с пролог и седем картини. Негови партньори са били диригентът Иван Маринов, сценографът Любомир Йорданов и костюмографът Даниела Йорданова. Поканата идва от Светозар Донев, тогава директор на операта. „Режисурата е интересна и съвременна, каза преди години той. Дотогава постановката беше традиционна. Новаторското изкуство на Маестро Карталов се изрази в това, че той направи старите герои, мизансцените и хорът да бъдат разпознаваеми, актуални герои. И резултатът е учудващ - операта шества вече толкова години на наши и чужди сцени."

В България за първи път беше представена сцената във Фонтенбло, която осветлява следващите отношенията.

Режисьорската и сценографската концепция са ефектни и изчистени, а костюмите великолепни. Сцената всъщност е един огромен кръст, кръст, който разделя героите – съпрузи, приятели, придворни, трона и църквата, краля и народа. Кръст, който избухва в пламъци, за да даде възмездие, но и да пречисти.

В премиерния състав тогава бяха включени Стефан Еленков, Николай Гяуров и Никола Гюзелев, Стефка Евстатиева и Валери Попова, Стефка Минева, Калуди Калудов и Константин Янков, Никола Смочевски и Никола Василев, Николай Стоилов и Димитър Станчев. През годините в тази постановка са пели всички големи български оперни певци, както и певци-легенди, белязали историята на Софийската опера, сред които Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, Бойко Цветанов, Мария Белчева, Цветелина Василева, Владимир Стоянов, Юлиан Константинов, Иванка Нинова, Мариана Пенчева, Орлин Анастасов, Петър Данаилов, Костадин Андреев, Александрина Пендачанска, Камен Чанев. В тази опера, но вече без пролога своите дебюти на софийска сцена са направили през всички тези години още много български певци.

С огромна любов говореше за тази постановка Стефка Евстатиева, самата тя изпълнявала партията на Елизабет на френски език в интегралната версия на операта. Спомня си творческата атмосфера и прекрасните партньорства. въпреки, че преди това са работили заедно в младежката опера. Години наред за Калудов това е една от водещите за репертоара му роли.

На 2 и 5 април публиката отново ще може да аплодира Александър Виноградов като Филип II и Артър Еспириту като Дон Карлос.

Спектакълът на 5 април е посветен на 90 годишнината от рождението на Никола Гюзелев. В представленията участват любимците на публиката: Радостина Николаева като Елизабет, Виолета Радомирска като Еболи, Атанас Младенов като Родриго и Светозар Рангелов – Великият инквизитор.

Музикалното ръководство ще поеме словашкият диригент Оливър фон Донани.

„Дон Карлос" се изнася за първи път на 11 март 1867 г. в Парижката Гранд опера с изключителен успех.