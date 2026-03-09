Оперна гала на 24 май в зала "България" - Райна Кабаиванска представя петима от най-блестящите участници в майсторските класове

На 24 май, от 19:00 ч. зала „България" ще се превърне в сцена на голямото оперно изкуство. Райна Кабаиванска ще представи петима от най-ярките артисти от своята международна школа в Нов български университет.

Под палката на Найден Тодоров и в съпровод на оркестъра на Софийската филхармония публиката ще се наслади на изпълненията на артисти, покорили най-големите световни сцени.

Витория Йео и Арсен Согомонян са имена с утвърдена международна слава. Вече над десетилетие те са неизменна част от афишите на Ла Скала, Ковънт Гардън, Метрополитън опера, Виенската опера, фестивала в Залцбург, Театро Реал в Мадрид и др.

Витория Йео изпълнява много от коронните роли на своята учителка. Сред тях и Мадам Бътерфлай. Операта в Сидни е поредната голяма сцена по пътя на нейния успех. Австралийската критика определи скорошното й превъплъщение в образа на Чо Чо Сан като „емоционално пътешествие, проникващо право в сърцето".

Арменският тенор Арсен Согомонян е признат за един от най-вълнуващите гласове на съвремието ни. Концертът в София е неговото завръщане в зала „България" след участието му в майсторския клас на Райна Кабаиванска в НБУ през 2008 г., последвано от блестяща международна кариера.

Александрина Михайлова и Джузепе Инфантино са в годините на своите успешни дебюти - оперните театри в Париж, Лондон, Милано, Верона, Флоренция, Монте Карло, Валенсия, Берлин, София и т.н. са аплодирали техните младост и талант.

Александрина Михайлова е шест пъти стипендиант на дарителския фонд „Райна Кабаиванска" в НБУ, с чиято подкрепа учи и в музикалния институт „Веки-Тонели" в Модена. Младото сопрано притежава изключително красив глас, с мек тембър и голям диапазон, с рафинирана динамика в изпълнението. Носител е на множество награди, сред които „Най-добър млад музикант" на БНР и „Награда за изключителни постижения в областта на културата" на Министерството на културата на Р България.

Джузепе Инфантино е определян за най-обещаващият млад италиански тенор. Завоюва това признание и с участието си в грандиозния галаконцерт на Арена ди Верона в чест на 90-та годишнина от рождението на Лучано Павароти, рамо до рамо на сцената с Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Франческо Мели и Андреа Бочели.

Грузинското мецосопрано Бая Саганелидзе е сред най-новите открития на Школата Кабаиванска. След скорошния си дебют в Театро Павароти-Френи в Модена, тя с вълнение очаква да се изправи пред българската публика в най-престижната концертна зала в България.

Вечерта ще предложи шедьоври от италианската класика с избрани арии и дуети от опери на Винченцо Белини, Джузепе Верди, Джакомо Пучини, Франческо Чилеа и Пиетро Маскани. Като специален жест към празника на славянската писменост и култура, артистите са подготвили музикална изненада.

Събитието бележи официалното откриване на Международния фестивал „Софийски музикални седмици" , чества 65 години от дебюта на Райна Кабаиванска в зала „България" и се провежда в годината, в която Нов български университет навършва 35 години.

Вече 26 години Майсторският клас на Райна Кабаиванска в НБУ е мост между млади оперни таланти и световната сцена. Подкрепата на Дарителския фонд „Райна Кабаиванска" в НБУ, с генерален спонсор Фантастико груп, е трамплин за стотици млади певци, които разнасят по света огъня на каузата на Райна Кабаиванска - да продължи традицията на културното наследство на оперното изкуство.