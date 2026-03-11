Показват за първи път проекти на Кристо и Жан-Клод - и на 3Д мапинг стена

“Виваком арт хол Оборище 5” представя 17 произведения, ръчно подписани от българския скулптор и художник
Кои са непоказваните досега проекти на артистичния тандем Кристо и Жан-Клод? Ще ги разкрие специална 3Д мапинг стена в софийската галерия “Виваком арт хол Оборище 5”.
В експозицията “Кристо и Жан-Клод - нови работи” ще бъдат представени Опакованият Райхстаг, “Сините чадъри” в Япония, “Мастаба” в Лондон - едни от най-известните проекти, но и непознати до момента произведения. Освен мапинг стената, на която ще бъдат излъчвани емблематични моменти от осъществяването на проектите, ще бъдат показани общо 17 творби, ръчно подписани от Христо Явашев-Кристо.
Галерията вече направи изложба на Кристо и Жан-Клод през 2021 година с оригинални литографии, плакати и рисунки, посветени на опаковането на Триумфалната арка.
Сега обаче ще разкрие “по-интимната” страна в художествения език на Кристо и Жан-Клод – от ранните до мащабните им проекти в градска и природна среда. Изложбата се открива на 11 март и може да бъде разгледана до 10 април.
Миналата година се навършиха 90 години от рождението на артистичното семейство. Двамата са родени на една и съща дата – 13 юни 1935 г., той в Габрово, а тя - в Казабланка, Мароко. По време на комунистическия режим Христо Явашев следва в Националната художествена академия в София от 1952 до 1956 г., когато напуска България. През 1958 г. се премества в Париж, където среща Жан-Клод. Тя става негова съпруга и партньорка в създаването на монументални пространствени произведения на изкуството.