Показват за първи път проекти на Кристо и Жан-Клод - и на 3Д мапинг стена

“Виваком арт хол Оборище 5” представя 17 произведения, ръчно подписани от българския скулптор и художник

Кои са непоказваните досега проекти на артистичния тандем Кристо и Жан-Клод? Ще ги разкрие специална 3Д мапинг стена в софийската галерия “Виваком арт хол Оборище 5”.

В експозицията “Кристо и Жан-Клод - нови работи” ще бъдат представени Опакованият Райхстаг, “Сините чадъри” в Япония, “Мастаба” в Лондон - едни от най-известните проекти, но и непознати до момента произведения. Освен мапинг стената, на която ще бъдат излъчвани емблематични моменти от осъществяването на проектите, ще бъдат показани общо 17 творби, ръчно подписани от Христо Явашев-Кристо. Кристо и Жан-Клод се срещат за първи път именно в Париж. СНИМКА: АРХИВ

Галерията вече направи изложба на Кристо и Жан-Клод през 2021 година с оригинални литографии, плакати и рисунки, посветени на опаковането на Триумфалната арка. Опакованият Райхстаг Снимка: "Виваком арт хол Оборище 5"

Сега обаче ще разкрие “по-интимната” страна в художествения език на Кристо и Жан-Клод – от ранните до мащабните им проекти в градска и природна среда. Изложбата се открива на 11 март и може да бъде разгледана до 10 април.