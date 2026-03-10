Ще остане ли Тимъти Шаламе без “Оскар”, след като обиди операта и балета

Надеждите на Тимъти Шаламе за “Оскар” може да се окажат напразни, след като публично обяви: “На никого не му пука за операта и балета”.

Актьорът, номиниран за най-престижната кинонаграда с ролята си на амбициозен играч на тенис на маса във филма “Върховният Марти”, се изказа така грубо по време на разговор с колегата си Матю Макконъхи в Тексаския университет. Двамата са обсъждали как може да бъде запазен интересът към киното. В този контекст 30-годишният Шаламе определя операта и балета като форми на изкуство, които не интересуват публиката.

“Не искам да работя в балета, операта или неща, при които положението е: “Хей, поддържайте това нещо живо, въпреки че никой вече не го е грижа за това”. С цялото уважение към всички хора, занимаващи се с балет и опера”, добавя той през смях.

Коментарите му бързо се разпространиха в балетните и оперните общности, но пък театрите по целия свят се възползваха от възможността за реклама и насочиха вниманието към продажбата на билети.

Метрополитън опера в Ню Йорк показа в инстаграм свои репетиции, оркестъра, сценографията, дори и перуките, надписвайки видеото: “Това е за теб, Шаламе”. Английската национална опера обяви, че му дава безплатна покана, “за да ви помогнем да се влюбите отново в операта”.

Предложение към Шаламе дойде и от германския министър по културата и медиите Волфрам Ваймер, който обяснява, че Германия е световен лидер, когато става въпрос за оркестри, оперни театри и танцови ансамбли. Затова чрез в. “Райнише пост” министърът отправя “топла покана” актьорът да посети една от “големите концертни зали или музикални театри, да разговаря с артистите и да гледа на живо представленията им”, когато гостува в страната.

Въпреки забавното развитие на скандала обаче филмовите критици се опасяват, че заради него актьорът може да се размине с наградата “Оскар”, за която е номиниран тази година. Още повече че загуби преди седмица отличието от Актьорските награди на САЩ, което попадна в ръцете на Майкъл Б. Джордан за филма “Грешници”, също номиниран за “Оскар”.

98-те награди на Американската академия за филмово изкуство ще бъдат връчени в неделя, 15 март.

