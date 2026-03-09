ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дизелът по 1,50, а до края на седмицата - 1,60 евр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22436796 www.24chasa.bg

Хилда Казасян с концерт на рождения си ден в Раковски

2560
Хилда Казасян Снимка личен профил във Фейсбук

Хилда Казасян ще отпразнува рождения си ден на 27 март заедно с публиката в Раковски. Това ще бъде първата среща на джаз певицата с местните й почитатели.

Тя ще излезе на сцената заедно с Плевенската филхармония под диригентството на Борислав Йоцов, за да представи програмата "Да послушаме кино". Проектът включва някои от най-популярните музикални теми от български филми, които ще бъдат представени в специални аранжименти и съпроводени от мултимедия.

В концерта ще участват още Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов и Михаил Йосифов, а специални гости ще бъдат кавалджията Теодосий Спасов и певецът Васил Петров. Мултимедийната част на спектакъла е подготвена от Васил Къркеланов, а аранжиментите са създадени специално за проекта от Живко Петров и Христо Йоцов.

Хилда Казасян Снимка личен профил във Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди