Хилда Казасян с концерт на рождения си ден в Раковски

Хилда Казасян ще отпразнува рождения си ден на 27 март заедно с публиката в Раковски. Това ще бъде първата среща на джаз певицата с местните й почитатели.

Тя ще излезе на сцената заедно с Плевенската филхармония под диригентството на Борислав Йоцов, за да представи програмата "Да послушаме кино". Проектът включва някои от най-популярните музикални теми от български филми, които ще бъдат представени в специални аранжименти и съпроводени от мултимедия.

В концерта ще участват още Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов и Михаил Йосифов, а специални гости ще бъдат кавалджията Теодосий Спасов и певецът Васил Петров. Мултимедийната част на спектакъла е подготвена от Васил Къркеланов, а аранжиментите са създадени специално за проекта от Живко Петров и Христо Йоцов.