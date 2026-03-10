ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Торино: Instagram е фалшив и опасен за младите

Торино: Instagram е фалшив и опасен за младите

„В социалните мрежи се демонстрира един изключително фалшив начин на живот - лъскав и перфектен, но далеч от истината.“ С тези думи музикантът Тодор Димитров - Торино коментира силното влияние на социалните мрежи върху младите хора в подкаста „24 часа от живота“ с водещ Анатолий Попов - Толик.

Според него много млади хора започват да се сравняват с онлайн образите, които виждат ежедневно, и се стремят да изглеждат толкова „готини“ и успешни, колкото инфлуенсърите, които следват. „Instagram не е реалният живот. Facebook също“, казва Торино и предупреждава, че зад лъскавите профили често стои напълно различна реалност.

В разговора изпълнителят говори и за личния си път в музиката. Любовта му към нея започва още в детството - дядо му свирел на гайда и кавал, а самият той започва да учи акордеон едва на седем години. По-късно завършва музикалното училище в Русе, а след това продължава пътя си в София. „При мен музиката е съдба“, казва той.

Торино споделя и своята визия за младото поколение в България - според него то е будно и способно на промяна, но трябва да се научи да не приема всичко от социалните мрежи за чиста монета.

Целия разговор с Торино може да чуете в новия епизод на подкаста „24 часа от живота“.

 

