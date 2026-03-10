ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4,1 е регистрирано днес по...

Терзиев танцува по време на фотосесия (Видео)

Васил Терзиев танцува в кабинета си КАДЪР: ТикТок/vassilterziev

Във видео, споделено в ТикТок-а на кмета на София Васил Терзиев, се вижда как той танцува в кабинета си. 

ВИДЕО Васил Терзиев: ТикТок/vassilterziev

Изглежда видеото е заснето по време на фотосесия, защото на клипа пише "Пролет е. Време е за нова профилна".    

