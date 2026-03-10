Валя Каролева: Никога не осъдих мама, никога не й се разсърдих

Майка й Весела Тотева дълги години се бори със зависимост към хероина, а детството на Валентина започва с едно ранно усещане, че у дома има болка. В новия епизод на „Неперфектните с Мила" актрисата говори за това с изненадваща мекота и сила: „Никога не я осъдих. Никога не й се разсърдих. За мен единственото важно беше тя да е добре."

Публиката я познава от „Доза щастие", където изигра собствената си майка - една от най-смелите роли в съвременното българско кино. В подкаста обаче Валя не е актриса, а дъщеря, която си спомня как още като дете е чувала около себе си тежката дума „наркоманка", без дори да разбира напълно какво означава. И как вместо гняв е избрала любовта.

Разговорът тръгва от тази болезнена история, но стига много по-далеч - до тревожността, нуждата от контрол, вярата, която я е държала изправена, и решението да остане светла въпреки всичко.

Целия разговор с Валентина Каролева в „Неперфектните с Мила" е от онези редки срещи, които се слушат на един дъх и остават в теб дълго след края.