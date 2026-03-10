Бруно Марс се завърна на челна позиция в класацията на "Билборд" за сингли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският певец и автор на песни Бруно Марс се завърна на челна позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, отбелязвайки трета непоследователна седмица на върха й, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

Марс заема първото място със сингъла I Just Might' Back. Това е десетата песен, с която той оглавява чарта.

Изпълнителят класира още един сингъл в челната петица на Хот 100 - Risk It All на четвърта позиция. Това е 22-рата песен, с която Бруно Марс намира място в Топ 10.

За първи път изпълнителят оглавява едновременно чартовете за албуми и сингли, след като новата му тава The Romantic покори върха на албумната класация Билборд 200.

В чарта Хот 100 за сингли Ела Лангли, която миналата седмица беше на първо място, е отстъпила на втора позиция с Choosin'Texas.

Следва Оливия Дийн с Man I Need.

Челната петица се допълва от Алекс Уорън с Ordinary.

В Топ 10 на класацията за сингли Хот 100 намират място още Тейлър Суифт с Opalite, Пинк Пантърес със Stateside в сътрудничество със Зара Ларсон, измислената група "Хънтрикс" от хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони" с Golden, отново Суифт с The Fate of Ophelia и sombr с Back to Friends.