"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При обзавеждане на детската стая - когато детето постъпва в първи клас, много родители решават за закупят детски стол и бюро. Но обикновено правят грешка като не залагат на покупката на ергономични столове и бюра.

Нека припомним, че ергономичните столове за деца са фантастичен инструмент за подобряване на стойката, облекчаване на дискомфорта и подобряване мотивацията за учене. В магазините се предлагат различни модели и всеки родител може да закупи качествен ергономичен детски стол за бюро!

Дори и най-добрият ергономичен стол за детска стая обаче, няма да предостави пълния си набор от предимства, ако се използва неправилно.

Ето кои са петте най-често срещани грешки, които родителите трябва да избягват, ако са инвестирали в покупката на детски стол за бюро.

Грешка №1: Неправилна височина на седалката

Ако седалката на стола е твърде висока или твърде ниска, краката и долната част на гърба на детето понасят най-големия дискомфорт. Неправилно регулираната височина на седалката може да доведе до проблеми с гръбначния стълб и кръвообращението.

Накарайте детето си да седне и тогава регулирайте седалката така, че краката му да лежат плътно на пода, а коленете - да се сгъват под ъгъл от 90 градуса.

Уверете се, че бедрата на детето са успоредни на пода и поддържат малко разстояние (около два пръста) между задната част на коленете и ръба на седалката.

Ако бюрото се окаже твърде високо за регулираната височина на седалката, помислете да закупите поставка за крака, за да поддържа тяхното правилно подравняване.

Грешка №2: Лошо подравняване на лумбалната опора

Лумбалната опора е ключова характеристика на ергономичните детски столове, но често се пренебрегва или се регулира неправилно. Ако тя не успява да поддържа естествената извивка на долната част на гърба, детето ще е прегърбено и с болки в гърба.

По тази причина обърнете внимание на функцията за лумбална опора на детския стол, често интегрирана в облегалката. Регулирайте я така, че да приляга плътно към извивката на долната част на гърба, точно над таза.

Грешка №3: ​​Пренебрегване на позиционирането на подлакътниците

Подлакътниците са от съществено значение за минимизиране на напрежението в ръцете и раменете, но те често са разположени твърде високо или твърде ниско. Това може да доведе до напрежение в раменете, дискомфорт в китките и дори напрежение във врата.

Опитайте се, когато детето седне на стола, да регулирате подлакътниците така, че лактите му да са свити под ъгъл от 90 градуса, а ръцете -удобно отпуснати.

Грешка №4: Пропускане на регулирането на наклона на облегалката

Липсата на правилен ъгъл на облегалката ще доведе до ненужно натоварване на гръбначния стълб на тялото на детето.

Настройте облегалката на ъгъл между 100 и 110 градуса за оптимален комфорт и подравняване на гръбначния стълб.

Уверете се, че целия гръб на детето ви остава в контакт с облегалката, особено долната част на гърба.

Грешка №5: Пренебрегване на дълбочината на седалката

Твърде плитката или твърде дълбока седалка може да създаде точки на натиск, която да ограничи кръвообращението или да намали опората на гърба.

Но и тук може да направите настройка. Просто регулирайте дълбочината на седалката, така че нейният ръб да е приблизително на ширината на два пръста от задната част на коленете на детето.

Избягването на тези пет често срещани грешки може значително да подобри стойката, комфорта на детето ви, когато пише домашните си, учи или ползва лаптопа си.

Нека обобщим защо всяка настройка при ергономичните детски столове е важна!

Правилното позициониране на стола предотвратява прегърбването и поддържа естествените извивки на гръбначния стълб.

Регулировките, съобразени с тялото, намаляват напрежението, умората и болката по време на продължително седене.

Добре подравнената настройка на детския стол стимулира кръвообращението, намалява риска от мускулно-скелетни проблеми и поддържа дългосрочната мобилност.