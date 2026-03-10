Над 100 филма от 24 страни идват за първото издание на фестивал на документалното кино във Видин

За първи път Видин ще бъде домакин на международния фестивал на документалното кино Imprint, който ще се проведе в културния център „Жул Паскин" от 27 до 29 март. Събитието ще събере на едно място силна селекция от съвременно документално кино от цял свят и ще даде възможност на публиката да се срещне с истории, които вълнуват обществото днес.

За първото издание на фестивала са кандидатствали над 100 филма от 24 държави. Освен от Европа, заявки за участие са пристигнали и от страни извън континента, сред които САЩ, Канада, Мексико, Южна Африка, Обединени арабски емирства и Нова Зеландия. Сред авторите на кандидатствалите продукции има и носители на престижни международни отличия, включително наградата Оскар, както и призове от водещи световни кинофоруми.

Филмите, които ще бъдат включени в официалната програма, ще бъдат определени от професионално жури след селекционен процес. Според организаторите независимо, че фестивалът за документално кино се провежда за пръв път, филмовата програма ще е изключително силна, а конкурсът конкурентен.

В рамките на фестивала ще бъдат връчени награди в категориите Short Docs и TV Docs, награда на публиката и награда от кмета на община Видин. Входът за всички прожекции е свободен, което ще даде възможност на по-широка аудитория да се докосне до разнообразието и силата на съвременното документално кино. Първото издание на фестивала на документалното кино Imprint си поставя амбициозната цел да превърне Видин в нова културна точка на картата на международните документални фестивали и да срещне местната публика с вдъхновяващи и значими истории от цял свят.