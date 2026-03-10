Група “Таралеща” празнува първите си 7 години с концерт

“Хората са казали - първите седем са най-важни, и ние сме съгласни, защото точно преди седем години в една култова пловдивска кръчма се роди нашето бебе - “Таралеща”. Днес то вече е пораснало дете и влиза в своя “калпазански период” - по-смело, по-шумно и по-свободно.” Това казва създателят на групата Митко Таралежков. С колегите си ще отпразнуват рождения си ден с концерт на 26 март в София, на който ще изпълнят и нови, и някои стари, но любими парчета.