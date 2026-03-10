ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американското разузнаване: Иран се готви да постав...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22444248 www.24chasa.bg

Група “Таралеща” празнува първите си 7 години с концерт

2608
Група "Таралеща"

“Хората са казали - първите седем са най-важни, и ние сме съгласни, защото точно преди седем години в една култова пловдивска кръчма се роди нашето бебе - “Таралеща”. Днес то вече е пораснало дете и влиза в своя “калпазански период” - по-смело, по-шумно и по-свободно.” Това казва създателят на групата Митко Таралежков. С колегите си ще отпразнуват рождения си ден с концерт на 26 март в София, на който ще изпълнят и нови, и някои стари, но любими парчета.

Група "Таралеща"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди