Спират ли екскурзиите до Бали и Малдивите?

Желанието на българите да пътуват не секва дори пред опасността край самолета да прелитат ракети

Заради конфликта авиокомпании увеличават полетите без междинно кацане, поскъпването на горивото вдига цените на билетите

Кога ще рестартират полетите до Близкия изток и ще има ли в следващите месеци екскурзии до екзотични дестинации като Бали, Малдивите, Сейшелите, Мавриций, Шри Ланка, Тайланд и т.н.? До тези острови и континентални азиатски държави се стига с междинно кацане на летища, които в момента са арена на бойни действия.

Въпросите се задават по няколко пъти на ден в родните групи за туризъм във фейсбук, откакто САЩ и Израел атакуваха Иран, а ислямският режим отвърна на удара. Войната засегна някои от най-големите транспортни хъбове в света – Дубай, Катар и Доха, и предизвика хаос във въздушния трафик от Европа през Персийския залив, та чак до Далечния изток.

Освен че кръвожадните световни лидери се множат, събитията от последните дни показаха, че българите пътуват все повече и все по-надалеч. Около 1000 наши сънародници се оказаха заклещени в Залива при първите паднали ракети на 28 февруари по данни на обединението "Бъдеще за туризма". Още около 100 не успяха да напуснат Йордания заради анулиран полет. Впоследствие бройката на блокираните пътешественици се увеличи и на 9 март външният министър Надежда Нейнски съобщи, че със съдействието на държавата са евакуирани над 2600 българи от 11 държави, "където има риск от ракети и дронове".

"24 часа – 168 истории" предложи на няколко туристически агенции да прогнозират как ще се отрази войната на воаяжите в размирния регион и в цяла Азия. Откликнаха фирми, които организират екскурзиите си през една от двете точки, от които групите тръгват към Ориента и Изтока– летището в Истанбул.

Вторият изходен пункт е Доха, столицата на Катар. Причината част от пътуванията да стартират оттам е логистична, тъй като често летището в Доха предоставя по-добри условия за транзитни връзки, коментират туроператори. Именно сънародници, влезли в Азия през Катар, след началото на войната се оказаха в окото на бурята и имаха проблеми да се върнат в Европа. Част от тях продължават да са блокирани.

За сметка на това групите през Истанбул са реализирали всички планирани мероприятия, при това по разписание, разказа за "24 часа – 168 истории" Елена Текелиева, която е мениджър в агенция "Елфи Турс". "През Турция организираме екскурзии и почивки в различни по-близки и далечни екзотични дестинации – Япония, Южна Корея, Виетнам, Китай, остров Бали, Перу – изброява тя. - Всички те са почти или напълно разпродадени, случват се по разписание и към момента нямаме нито един анулиран полет. През последните дни изпратихме и посрещнахме групи към и от Мароко, Куала Лумпур, Бали, Сингапур, Кения, Виетнам и Камбоджа, Перу. Откакто войната започна, се случва наши клиенти да се обаждат и да питат има ли проблем с екскурзиите, но няма нито един отказал се. По закон, ако съответната авиокомпания не отмени полета, ние носим отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, и сме длъжни да ги изпълним".

Договорите с авиокомпаниите се сключват и предплащат месеци преди сбора на групата, затова е невъзможно пътуване през Доха да се пренасочи в последния момент от Истанбул, продължава Текелиева. Тя е убедена, че туристическата индустрия ще преодолее и ще се възстанови от кризата с войната в Близкия изток. "Ще се справим, макар че вече се натрупаха доста критични периоди – първо COVID-19, след това войната в Газа, а сега и в Иран – категорична е Текелиева. Тя обаче е сигурна, че новите екскурзии ще са по-скъпи заради увеличените цени на горивата.

Дубай, Абу Даби и Катар в момента не са опции за почивка заради войната, но други места с море и подходящи температури вече посрещат зажаднели за слънце българи, разказва Георги Пасев, който е мениджърът на агенция "Абакс", един от основните организатори на чартъри. Според Пасев подходящи за пътуване страни са Египет, Турция, Тунис и Мароко. "Всичко извън Персийския залив е безопасно – коментира той пред Bgtourism. - Чартърите за Египет започнаха на 28 февруари с полет до Кайро. Стартирахме и полетите до Хургада, като постепенно увеличаваме програмата. За летния сезон интересни са Тунис, а през април и май – Мароко. Това са дестинации, които традиционно развиваме."

Наблюдението на туроператорите, че желанието на българите да пътуват не изчезва дори пред опасността край самолета да летят ракети, се потвърждава от постове в социалните мрежи. Нерядко в тях все пак се прокрадват и съмнения, че

ситуацията може да се влоши в следващите дни и седмици.

"Имаме планирано пътуване през април към Китай – разказва жена в една от туристическите групи.- От агенцията казаха, че щом няма отменени полети, екскурзията ще се проведе по план. Само можем да гадаем какво ще се случи след месец. В чуденка съм да се откажем ли, или да рискуваме? Мисълта, че в някакъв момент летището в Истанбул също може да бъде затворено, ме притеснява".

Под поста се четат разкази както за осъществени, така и за анулирани ваканции. "Във Виетнам е страхотно, вчера се върнахме от остров Фу Куок, нямаше никакъв проблем

с полета, пише друга пътешественичка. "Ние се отказахме от пътуване до Япония и сега си мисля, че може би беше грешка – отговаря трета. - Организирахме го без агенция и имаше опция да върнем билетите. Днес самолетът си кацна нормално в Осака."

Бившият футболист Благой Георгиев се оказа блокиран в Дубай след ваканция на Малдивите.

По света също смятат, че след отшумяването на конфликта туристическият поток към Персийския залив бързо ще се възстанови. "Пътуванията към и от Близкия изток се обуславят от фактори, които не изчезват по време на криза - големи пазари, бизнес свързаност и ролята на Персийския залив като глобален транзитен център – коментира съоснователят на приложението Wego Рос Вейч пред Webintravel. - Всички те са трайни и ще доведат до възстановяване на региона. Виждали сме го след всяко голямо смущение в тази част на света. Всичко ще зависи от това колко бързо ще отвори въздушното пространство. Ако тази яснота дойде до седмици, а не след месеци, очаквам бързо възстановяване на предварителните резервации и дори ускорение. Правителствата в Персийския залив вече са доказали, че са добре подготвени, което е важно за доверието. Инвеститорите и пътуващите вземат дългосрочни решения за Близкия изток отчасти въз основа на това как регионът се представя в стресови ситуации. Отговорът в тази посока е успокояващ."

В дългосрочен план никой не допуска, че държави като ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн, инвестирали стотици милиарди долари в хотели и атракции, ще изчезнат от туристическата карта. Краткосрочните прогнози обаче сочат, че докато в региона падат бомби, а и известно време след това, пътуванията за развлечение в Близкия изток сериозно ще намалеят. Ако кризата в Персийския залив бъде преодоляна за 3 седмици, резервациите за региона ще бъдат редуцирани с 11% на годишна база, прогнозира oxfordeconomics.com. "Това е загуба на 23 млн. чужди туристи през 2026 г. спрямо прогнозите от декември м.г. – пише в анализа. - Пресметнато в пари, загубите ще са 34 млрд. долара. При конфликт до 2 месеца около 38 милиона чужденци, или 27% на годишна база, ще се откажат да пътуват към Залива. Това ще бъде загуба на 56 млрд. долара."

Според ООН 100 милиона туристи са посетили Близкия изток през 2025 г., което е близо 7% от всички международни пътувания. Данните сочат ръст с 3% на годишна база и с 39% спрямо периода на пандемията. Европейците са най-многобройната група, следвани от южноазиатците, хората от Северна и Южна Америка и от други страни в Близкия изток.

Една от най-значимите последици от конфликта ще бъде ерозията в доверието към Персийския залив като безопасна туристическа дестинация, се казва в публикация в travelandtourworld. "Туристите вече са силно разколебани да посещават региона поради опасения за безопасността – пише в статията. - Много потенциални посетители избират алтернативи в по-стабилни части на света. Ще бъдат необходими сериозни усилия от страна на съответните правителства да преодолеят срива в доверието. Тези мерки трябва да включват мерки за повишаване на сигурността на туристическите обекти, финансова помощ за засегнатите предприятия и дипломатически усилия за облекчаване на напрежението. Например правителството на ОАЕ вече направи усилия да успокои туристите с повече мерки за сигурност на летищата и туристическите обекти."

Кризата в Близкия изток доведе до реорганизация във въздушния трафик, пише traveldailynews.asia. Европейски компании като Lufthansa и Air France агресивно промениха маршрутите и замениха полетите с междинно кацане в

Персийския залив с директни прелитания на дълги разстояния до Азия и Африка. Lufthansa обяви 6% увеличение на дългите полети с цел пълно заобикаляне на военната зона. Към тези, които все още се доближават до опасния регион, се добавят "90-минутни отклонения" и технически спирки за зареждане с гориво. Това увеличава разходите с 6000 до 10 000 долара на час полет, което се прехвърля директно върху клиентите чрез горивни такси. В резултат някои еднопосочни икономични билети от Лондон до Сингапур или Банкок скочиха с над 900% и резервациите last minute достигаха 8500 долара.

Друг ефект от кризата е, че пътуващите вече се насочват към компании като Singapore Airlines или Finnair, които летят по северни маршрути, за да избегнат зоната на конфликта. Така се стигна до бърза разпродажба на билетите за полети извън Близкия изток до края на март.

Туризмът е поразен не само в зоната на войната. Тайланд прогнозира 25% спад в броя на пристигащите, ако конфликтът продължи над 3 месеца. Очаква се кацащите от Персийския залив в Банкок и Пукет да намалеят с 80%. След началото на войната чуждестранните гости на остров Бали са паднали с около 800 на ден. Индонезийските власти обявиха безплатен престой за блокирани туристи.

Тайланд и Виетнам вече пренасочват маркетинга си към близките пазари - Китай, Южна Корея и Япония, за да запълнят вакантните места от анулирали резервациите си туристи от по-далечни държави.