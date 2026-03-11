Арнолд Шварценегер се завръща с филмите „Крал Конан“, „Хищникът“ и „Командо“

Една от най-големите екшън звезди на Холивуд не е се появявала на големия екран от 2019 г., когато излезе филмът „Терминатор: Тъмната съдба", който не беше добре приет... Но сега „Австрийският дъб" се завръща.

Арнолд Шварценегер разкри, че в момента води преговори за завръщане към първата си поредица, „Конан Варварина".

Екшън-приключенският филм от 1982 г. беше пробивът на бившия културист, преди „Терминаторът" на Джеймс Камерън да го изстреля към международна слава две години по-късно.

78-годишният бивш губернатор на Калифорния обаче не ограничава завръщането си само до една поредица... Той води преговори за завръщане в световете на „Командо" (1985) и „Хищникът" (1987).

„Направиха още един „Хищник" и режисьорът [Дан Трахтенберг] се справи страхотно. Сега иска да участвам в следващия „Хищник". Говорихме за това", разкри Шварценегер на тазгодишния Арнолд Спорт Фестивал в Колумбус, Охайо, според „Варайъти".

„Всъщност „Фокс Студиос" като че ли е преоткрило Арнолд", добави той. „Дойдоха при мен и ми казаха: „Искаме да участваш в „Хищникът", току-що получихме сценарий за теб за „Командо 2"

Шварценегер каза, че за продължението на „Конан" студиото „току-що е наело фантастичен сценарист/режисьор, който е направил последните четири филма на Том Круз, за да напише и режисира „Кралят Конан".

Той поясни, че и трите роли ще бъдат „различни" и написани така, че да отразяват по-добре настоящата му възраст.

„Те не ги пишат така, сякаш съм на 40 години. Пишат ги така, че да са подходящи за възрастта", обясни той. „Все още ще влизам там и ще раздавам шамари, но ще е по-различно."

Говорейки за плановете за „Крал Конан", Шварценегер добави: „Това е една чудесна стара история, в която Конан е бил крал в продължение на 40 години, а сега е принуден да напусне кралството и, разбира се, възниква конфликт, но по някакъв начин той се завръща и има всякакви лудости, насилие, магия, същества и други подобни неща."

„И сега, разбира се, има всякакви специални ефекти. Студиото има достатъчно пари, за да направи тези филми наистина големи, така че очаквам с нетърпение всички тези проекти."

Холивуд вече се опита да възроди „Конан" през 2011 г. с Джейсън Момоа в главната роля. Филмът обаче се оказа разочарование в бокс офиса, като събра 63 милиона долара в световен мащаб при отчетен производствен бюджет от 90 милиона долара, съобщава БГНЕС.