Маргарита Хранова и Кико отпразнуваха златна сватба (Снимки)

Певицата Маргарита Хранова отпразнува златна сватба със своя съпруг Кирил -Кико.

"Беше невероятен празник! Златна сватба-50 години заедно с мъжа ми Кико! Много се забавлявахме!", пише Хранова във фейсбук.

"Благодаря на децата си и внуците, които ни радват и ни правят щастливи! Благодаря на всички, които уважиха празника ни! И едно огромно благодаря за перфектната организация на снаха ми Нинка! Обичам ви всички!, завършва Маргарита Хранова.