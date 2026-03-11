"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

inbet представи втората си мащабна кампания за годината – „Кой е твоят?“, която продължава линията на интерактивните формати, но със „закачлив“ подход към потребителското преживяване.

Концепцията стъпва върху идеята за изненада – всеки клиент е поканен да отвори куфар, а съдържанието му остава тайна до последния миг. Зад избора може да се крият различни възможности, свързани с конкретни категории, които добавят разнообразие към стандартния процес. „Кой е твоят?“ превръща„простия“ избор в игрови момент.

Един от акцентите на кампанията е „Голяма изненада“, в която участниците натрупват талони за участие в жребий.

„Познай правилния отговор“ е кратка „игра“,в коятовсяка седмица на сайта на оператора се публикува кратко видео с въпрос. Потребителите трябва да изберат правилния отговор, след което получават възможност да отворят един от 12 куфара, криещи награди.

„Мисии казино“ са ежедневни предизвикателства - след изпълнение на всяка мисия, се отваря куфар, зад който да се крие награда.

А „Мистериозен множител“ добавя още един момент на изненада в кампанията. При вход в потребителския профил се появяват пет куфара, като в избрания се крие множител, който може да увеличи наградата от успешно изпълнена мисия казино.

„Кой е твоят?“ затвърждава стремежа на inbet към иновативни формати, които добавят игрови елемент в комуникацията със своите клиенти. Кампанията се фокусира върху динамично взаимодействие, което трансформира стандартните промоционални механики в по-ангажиращо преживяване.