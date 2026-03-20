Обичат ли се Орфей и Евридика в Театъра на армията?

Със страхотна сценография на Нина Пашова впечатлява представлението “Евридика” в Театъра Българска армия. Премиерата развълнува театроманите с предварителната информация, че в прочутата роля, навеяна от митологията, влиза Алена Вергова, дъщерята на суперзвездата от Народния театър Юлиан Вергов, завършила НАТФИЗ миналата година.

Дали красивото

момиче ще повтори

славата

на баща си,

след като вече е прието в щата на театъра?

“Евридика” е пиеса на прочутия френски автор Жан Ануи, построена върху мита за любимата на Орфей, умряла след ухапване от отровна змия и попаднала в отвъдното царство. Орфей склонил боговете да му разрешат да си вземе годеницата, при условие че ще я изведе, без да се обръща назад. Певецът обаче не издържал и погледнал дали Евридика го следва. Тя мигновено изчезнала завинаги и никакви молби на Орфей към боговете не я върнали.

Сцена от спектакъла

Не знам по каква причина печен драматург като Ануи е облякъл безумната и трагична любов между жена и мъж в приказни ситуации. Но пиесата е любопитна за театралите по света именно с любовния сблъсък и те често се обръщат към нея. Сега режисьорът Иван Урумов я поставя в Армията и разпределя Алена Вергова за Евридика и Владимир Матеев за Орфей.

Алена завърши НАТФИЗ в класа на Ивайло Христов, а Владимир Матеев е ученик на Иван Добчев, играл няколко сезона в театър “София” и “Сфумато”. Така да се каже, той вече е вкусил от меда и жилото на професионалната сцена.

За жалост, Матеев е доста невзрачен в ролята на Орфей и

Алена е принудена

сама да се справя

в чувствените

сцени

Така представлението върви в интересен коловоз – след като усещат, че отношенията между главните персонажи куцат във вяла, повърхностна и невпечатляваща мелодия, останалите актьори решават да се справят всеки за себе си и показват чудеса от игра, импровизации, преобразяване. И представлението става интересно именно с второстепенните изпълнения. Там Георги Къркеланов е разпределен като баща на Орфей и изнася собствено шоу с гротескни пози и владеене на пространството; Иван Радоев (актьор от пътуващата трупа) и Лиза Шопова (майката на Евридика, актриса от трупата) вдигат настроението на зрителите с уводната сцена на комични импровизации; Васил Дуев-Тайг, голяма придобивка за театъра с решението да влезе в екипа, представя самодоволен непукист, нещо като анализатор на случващото се; Ясен Атанасов е прекрасен с карикатурното шоу на своя импресарио; Лара Златарева като хубавата касиерка и Александър Дойнов като келнер запълват паузите; Рада Христова е сладко и експресивно момиче от трупата… Обаче тези актьори остават извън общуването между Орфей и Евридика и както казах, спасяват се поединично.

Иван Радоев и Лиза Шопова си партнират в спектакъла.

Уточнение – общуване всъщност няма. Няма развитие на чувства, всичко е замръзнало в размяна на реплики. Жалко за красивата червена коса на Алена. Оказва се, че никой не я заслужава.