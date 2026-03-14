7 красиви и талантливи актриси в първата сценична адаптация на “Малката Англия” у нас

Диана Добрева поставя история за невъзможна любов по едноименния роман на Йоанна Каристиани

Седем красиви и много талантливи актриси пресъздават за първи път на театрална сцена у нас “Малката Англия”. Постановката е сценична адаптация на едноименния роман на Йоанна Каристиани, отличен с Националната награда за литература на Гърция.

Тя представя история за невъзможна любов - за неистовия кураж да не позволиш на смъртта да те раздели с онзи, когото си обикнал.

Пренася публиката на гръцкия остров Андрос, наричан от местните жители Малката Англия заради силно развитото корабоплаване, където една жена се осмелява да последва любовта си дори отвъд смъртта. Сред стените на дом, блъскан от вятъра на войната, живеят майка, две сестри, двама мъже и една тайна. Тя е като опънато въже, по което героите трябва да преминат, докато целият остров бавно потъва в уханието на жасмина и невъзможната любов.

В главните роли на двете сестри влизат Александра Свиленова, която направи големия си пробив като Лита във филма за Гунди, и Кремена Славчева, която изигра момиченцето от спектакъла “Хага” на Галин Стоев. В образа на тяхната строга майка е Жана Рашева. До тях на сцената зрителите ще видят още Ана Пападопулу, Веселин Мезеклиев, Константин Еленков, Димитър Николов, Иван Николов, Ирина Митева, Анета Иванова, Боряна Маноилова, Васил Драганов, Любомир Петкашев и Стефан Къшев.

Сценичната версия е на Диана Добрева по драматизация на Александър Секулов. Премиерата на спектакъла ще е на 15 и 16 април на голямата сцена в Народния театър.

