Секс за една нощ, но възниква проблем - ще има бебе

Касиди Боуман следва строги правила, за да поддържа имиджа си на добро момиче. Но след твърде много коктейли е склонна да си позволи една безразсъдна нощ. Местният каубой Чейс “Ред” Томпсън с охота приема предложението ѝ за секс за една нощ, още повече че е влюбен в нея от години. И обещава, че няма да казва на никого за горещото им приключение, но възниква проблем: Касиди забременява.

Канадската писателка Бейли Хана разказва интригуващия сюжет в “Разгневена” (изд. “Хермес”). Това е втората книга от поредицата ѝ “Ранчо Уелс”.

