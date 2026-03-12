Творбите на Нина и Иво Петрови показват различните им нагласи към живописта

Тандемът художници с нова

изложба в галерия “Нюанс”

Тандемът Нина и Иво Петрови ще представи своя изложба в галерия “Нюанс”, която и преди е била временен дом за техните творби.

В експозицията ще бъдат включени нови картини, които показват характерните жанрови и тематични полета в работата на двамата автори, интерпретирани през личния им художествен почерк. Макар да работят в близка творческа среда, Нина и Иво Петрови развиват ясно различими живописни стратегии.

Работата на Нина Петрова се отличава с интуитивен и емоционален подход към формата. В част от нейните творби фигурата и портретният образ се появяват като носители на психологическо състояние и вътрешна атмосфера, а вниманието е насочено към личността и нейното присъствие в картината. Цветът играе ключова роля – той се използва свободно като средство за изразяване на настроение и емоция.

В живописта на Иво Петров се откроява вниманието към композицията и ясната организация на формите.

Творба на Иво Петров

Картините му често тръгват от реални наблюдения, които впоследствие се превръщат в ясно организирани живописни конструкции. В тях могат да се открият и фини препратки към естетиката на артдеко. Със своята динамика и цветова импровизация творбите му носят и своеобразно джазово усещане, което напомня за свободата и за импровизациите в музиката.

Съвместното представяне на двамата художници подчертава именно диалога между различните им художествени нагласи – между интуитивната експресивност и композиционната дисциплина. В пространството на галерията техните произведения създават обща визуална среда, в която жанровете на съвременната живопис се превръщат в повод за лични интерпретации.

Изложбата им в галерия “Нюанс” разкрива и нови аспекти от развитието на Нина и Иво Петрови. Тя се открива на 17 март, вторник, в 18 ч.

