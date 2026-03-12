Посетителите с виртуални очила на артинсталацията на Дагмар Шюрер у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иновативна изложба, в която посетителите ще могат да сложат очила за виртуална реалност и да преместват предмети, които виждат само с тях - това ще покаже у нас австрийската артистка Дагмар Шюрер. Базирана в Берлин, тя работи в областта на разширената анимация и XR технологиите (които обединяват реалния и виртуалния свят). Нейната художествена практика често е вдъхновена от научни концепции от биологията и невронауката.

Изложбата ѝ в България е наречена “Симбиотична синхроничност” и изследва симбиозата като фундаментален принцип на живота. За работата си по нея Шюрер е вдъхновена от научните идеи на еволюционната биоложка Лин Маргулис, която поставя съжителството и взаимозависимостта между организмите в основата на еволюцията.

За разлика от наложилите се дарвинистки схващания, които поставят конкуренцията в центъра на еволюцията, Маргулис подчертава ролята на съвместното съществуване между различни организми.

Инсталацията на Шюрер предлага интерактивно преживяване със смесена реалност, в което физическата среда и дигиталните елементи се преплитат. Чрез VR очила посетителите ще могат да взаимодействат с виртуални обекти - да ги хващат, преместват и комбинират, и така ще създават нови хибридни структури.

“Симбиотична синхроничност” ще бъде показана в Националния природонаучен музей при БАН.

Откриването ѝ е на 16 март от 17 ч.

